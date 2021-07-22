E-notty для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.58 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Max Wayne
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,93 Мб
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E-notty - простой в использовании блокнот и заметки с паролем, позволяющий установить защиту на вход в блокнот или на отдельные папки. Также в блокноте есть разнообразные темы, иконки и цвета. Присутствует возможность создавать списки, писать заметки, вести личный дневник, создавать заметки с голосовым вводом и многое другое.
Сортировка заметок позволяет отображать их в блокноте так, как Вам нужно. Заметки можно сортировать по алфавиту, времени создания заметки или по времени последнего редактирования заметки. В настройках блокнота можно включить постоянное уведомление, с помощью которого можно создавать заметки в один клик, не открывая блокнот.
Основные возможности E-notty:
- Блокнот с вложенными папками. Как и в обычном проводнике, Вам будет доступно создание папок внутри папок.
- Заметки с голосовым вводом.
- Заметки на рабочий стол. С помощью виджетов Вы можете закрепить нужные заметки на рабочем столе или добавить возможность создавать новые в 1 клик.
- Заметки с напоминанием. Блокнот с напоминаниями позволит организовать свои дела благодаря гибкой системе, в которой можно установить напоминания самых разнообразных типов - от сигнала на каждый час, до собственного интервала для графика смен.
- Блокнот для заметок с разным наполнением. Кроме текста Вы можете прикрепить к записи разнообразные дополнения. Прикрепляйте изображения, аудиозаписи, ссылки на геометки и другие заметки. От личного плэйлиста до галереи с воспоминаниями - блокнот для заметок превращается в личный дневник с помощью разнообразных дополнений.
- Блокнот без рекламы.
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