E-notty - простой в использовании блокнот и заметки с паролем, позволяющий установить защиту на вход в блокнот или на отдельные папки. Также в блокноте есть разнообразные темы, иконки и цвета. Присутствует возможность создавать списки, писать заметки, вести личный дневник, создавать заметки с голосовым вводом и многое другое.

Сортировка заметок позволяет отображать их в блокноте так, как Вам нужно. Заметки можно сортировать по алфавиту, времени создания заметки или по времени последнего редактирования заметки. В настройках блокнота можно включить постоянное уведомление, с помощью которого можно создавать заметки в один клик, не открывая блокнот.

Основные возможности E-notty: