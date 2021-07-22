E-notty для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.58 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,93 Мб
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E-notty - простой в использовании блокнот и заметки с паролем, позволяющий установить защиту на вход в блокнот или на отдельные папки. Также в блокноте есть разнообразные темы, иконки и цвета. Присутствует возможность создавать списки, писать заметки, вести личный дневник, создавать заметки с голосовым вводом и многое другое.

Сортировка заметок позволяет отображать их в блокноте так, как Вам нужно. Заметки можно сортировать по алфавиту, времени создания заметки или по времени последнего редактирования заметки. В настройках блокнота можно включить постоянное уведомление, с помощью которого можно создавать заметки в один клик, не открывая блокнот.

Основные возможности E-notty:

  • Блокнот с вложенными папками. Как и в обычном проводнике, Вам будет доступно создание папок внутри папок.
  • Заметки с голосовым вводом.
  • Заметки на рабочий стол. С помощью виджетов Вы можете закрепить нужные заметки на рабочем столе или добавить возможность создавать новые в 1 клик.
  • Заметки с напоминанием. Блокнот с напоминаниями позволит организовать свои дела благодаря гибкой системе, в которой можно установить напоминания самых разнообразных типов - от сигнала на каждый час, до собственного интервала для графика смен.
  • Блокнот для заметок с разным наполнением. Кроме текста Вы можете прикрепить к записи разнообразные дополнения. Прикрепляйте изображения, аудиозаписи, ссылки на геометки и другие заметки. От личного плэйлиста до галереи с воспоминаниями - блокнот для заметок превращается в личный дневник с помощью разнообразных дополнений.
  • Блокнот без рекламы.
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