Outdooractive - удобное приложение для любителей пеших прогулок, велотуров, альпинизма и других активностей на свежем воздухе, с помощью которого можно легко находить и планировать маршруты по всему миру. Новейшие векторные карты предоставляют точную информацию о пеших и велосипедных маршрутах, горных восхождениях, виа ферратах, заповедных зонах и пр.

Основные возможности Outdooractive: