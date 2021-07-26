Outdooractive для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Outdooractive AG
|Категории:
|Карты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|58,03 Мб
|СКАЧАТЬ
Outdooractive - удобное приложение для любителей пеших прогулок, велотуров, альпинизма и других активностей на свежем воздухе, с помощью которого можно легко находить и планировать маршруты по всему миру. Новейшие векторные карты предоставляют точную информацию о пеших и велосипедных маршрутах, горных восхождениях, виа ферратах, заповедных зонах и пр.
Основные возможности Outdooractive:
- Глобальная база данных маршрутов для пеших, велосипедных и лыжных прогулок. Все маршруты имеют полную информацию, профили высот, фотографии и направления.
- Возможность быстро планировать и создавать маршруты в соответствии с личными предпочтениями. Вы можете добавить к ним текст и фотографии, опубликовать их в сообществе или поделиться ими с друзьями, а также импортировать и экспортировать файлы GPX.
- Поддержка WEAR OS. Можно записывать треки и сохранять их прямо в свой аккаунт без подключения интернета.
- Запись собственных треков, включая их продолжительность, расстояние, высоту и профиль высоты.
- Возможность присоединиться к одному из челленджей, будь то ходьба, велопоездка, восхождение или пробежка. Выберите свой вид активного мероприятия и расстояние, которое хотели бы преодолеть.
- Функция навигации с голосовым сопровождением позволит вам с комфортом путешествовать из точки А в точку Б по любому маршруту.
- BuddyBeacon: сведениями о вашем текущем месторасположении вы можете делитесь в реальном времени своим местоположением с вашими близкими.
- Высокое качество всех карт на всех уровнях масштабирования благодаря современной векторной технологии. Все цифровые летние и зимние карты основаны на OpenStreetMap, а подписчики Pro и Pro + могут воспользоваться и многими другими картами.
- Полезные фильтры и умный поиск помогут найти не только маршруты, но и достопримечательности, жильё, события, горнолыжные курорты.
- Большой каталог горных хижин: можно найти часы работы, наличие мест и цены, а также дополнительную информацию. Он создан в сотрудничестве с Немецкой альпийской ассоциацией (DAV), Австрийской альпийской ассоциацией (ÖAV) и Альпийской ассоциацией Южного Тироля (AVS).
Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...
Приложение для мобильных устройств на базе Android, которое предлагает автономные карты...
Navitel Navigator – популярный навигатор для автомобилистов и путешественников. Загружает карты...
Исследуйте пешие маршруты, благодаря доступу к бесплатным оффлайн-картам и GPS-навигации в...
Карта Харькова оффлайн - полезное и простое в эксплуатации Android-приложение, которое будет...
Отзывы о программе Outdooractive
Admin
Отзывов о программе Outdooractive 3.7.11 пока нет, можете добавить...