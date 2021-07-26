Outdooractive для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:58,03 Мб
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Outdooractive - удобное приложение для любителей пеших прогулок, велотуров, альпинизма и других активностей на свежем воздухе, с помощью которого можно легко находить и планировать маршруты по всему миру. Новейшие векторные карты предоставляют точную информацию о пеших и велосипедных маршрутах, горных восхождениях, виа ферратах, заповедных зонах и пр.

Основные возможности Outdooractive:

  • Глобальная база данных маршрутов для пеших, велосипедных и лыжных прогулок. Все маршруты имеют полную информацию, профили высот, фотографии и направления.
  • Возможность быстро планировать и создавать маршруты в соответствии с личными предпочтениями. Вы можете добавить к ним текст и фотографии, опубликовать их в сообществе или поделиться ими с друзьями, а также импортировать и экспортировать файлы GPX.
  • Поддержка WEAR OS. Можно записывать треки и сохранять их прямо в свой аккаунт без подключения интернета.
  • Запись собственных треков, включая их продолжительность, расстояние, высоту и профиль высоты.
  • Возможность присоединиться к одному из челленджей, будь то ходьба, велопоездка, восхождение или пробежка. Выберите свой вид активного мероприятия и расстояние, которое хотели бы преодолеть.
  • Функция навигации с голосовым сопровождением позволит вам с комфортом путешествовать из точки А в точку Б по любому маршруту.
  • BuddyBeacon: сведениями о вашем текущем месторасположении вы можете делитесь в реальном времени своим местоположением с вашими близкими.
  • Высокое качество всех карт на всех уровнях масштабирования благодаря современной векторной технологии. Все цифровые летние и зимние карты основаны на OpenStreetMap, а подписчики Pro и Pro + могут воспользоваться и многими другими картами.
  • Полезные фильтры и умный поиск помогут найти не только маршруты, но и достопримечательности, жильё, события, горнолыжные курорты.
  • Большой каталог горных хижин: можно найти часы работы, наличие мест и цены, а также дополнительную информацию. Он создан в сотрудничестве с Немецкой альпийской ассоциацией (DAV), Австрийской альпийской ассоциацией (ÖAV) и Альпийской ассоциацией Южного Тироля (AVS).
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