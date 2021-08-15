MyBook - приложение, предоставляющее по подписке доступ к более 290 000 книгам и около 100 000 аудиокниг. Ассортимент библиотеки ежедневно обновляется книжными новинками, любовными романами, детективами, бизнес книгами и лучшими бестселлерами. Некоторые электронные книги в библиотеке бесплатны, их можно читать без подписки.

Приложение также предлагает персональные рекомендации, а редакция готовит самые интересные подборки. Кроме того имеется возможность сохранять книги и читать их без интернета, полная синхронизация аккаунта между разными устройствами, цитаты, заметки, рецензии и оценки.

Основные возможности MyBook: