MyBook для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.39.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:15,55 Мб
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MyBook - приложение, предоставляющее по подписке доступ к более 290 000 книгам и около 100 000 аудиокниг. Ассортимент библиотеки ежедневно обновляется книжными новинками, любовными романами, детективами, бизнес книгами и лучшими бестселлерами. Некоторые электронные книги в библиотеке бесплатны, их можно читать без подписки.

Приложение также предлагает персональные рекомендации, а редакция готовит самые интересные подборки. Кроме того имеется возможность сохранять книги и читать их без интернета, полная синхронизация аккаунта между разными устройствами, цитаты, заметки, рецензии и оценки.

Основные возможности MyBook:

  • большая библиотека электронных книг и аудиокниг на русском языке по подписке;
  • новинки поступают каждый день;
  • вся библиотека и данные о чтении синхронизируются каждую минуту;
  • имеются заметки, цитаты и закладки;
  • персональная статистика в виде наглядных графиков;
  • подборки произведений по настроению, теме, сезону, популярности или экспертной оценке;
  • возможность сохранять книги и читать их без интернета;
  • и многое другое...
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Отзывы о программе MyBook

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