MyBook для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.39.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MyBook
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|15,55 Мб
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MyBook - приложение, предоставляющее по подписке доступ к более 290 000 книгам и около 100 000 аудиокниг. Ассортимент библиотеки ежедневно обновляется книжными новинками, любовными романами, детективами, бизнес книгами и лучшими бестселлерами. Некоторые электронные книги в библиотеке бесплатны, их можно читать без подписки.
Приложение также предлагает персональные рекомендации, а редакция готовит самые интересные подборки. Кроме того имеется возможность сохранять книги и читать их без интернета, полная синхронизация аккаунта между разными устройствами, цитаты, заметки, рецензии и оценки.
Основные возможности MyBook:
- большая библиотека электронных книг и аудиокниг на русском языке по подписке;
- новинки поступают каждый день;
- вся библиотека и данные о чтении синхронизируются каждую минуту;
- имеются заметки, цитаты и закладки;
- персональная статистика в виде наглядных графиков;
- подборки произведений по настроению, теме, сезону, популярности или экспертной оценке;
- возможность сохранять книги и читать их без интернета;
- и многое другое...
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