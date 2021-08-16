Почта России - официальное приложение для Android-смартфонов от самой быстрой в мире почтовой службы. С его помощью вы сможете отслеживать почтовые отправления, получать уведомления об изменении статуса посылки, получать информацию о стоимости пересылки, включая все сборы.

Кроме этого приложение Почта России покажет на карте расположение всех почтовых отделений в вашем городе, поможет найти ближайшее отделение. Вы сможете оценить качество работы того или иного отделения почты России. Есть возможность узнать почтовый индекс, введя адрес.

Основные функции приложения Почта России: