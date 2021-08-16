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Почта России для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:137,46 Мб
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Почта России - официальное приложение для Android-смартфонов от самой быстрой в мире почтовой службы. С его помощью вы сможете отслеживать почтовые отправления, получать уведомления об изменении статуса посылки, получать информацию о стоимости пересылки, включая все сборы.

Кроме этого приложение Почта России покажет на карте расположение всех почтовых отделений в вашем городе, поможет найти ближайшее отделение. Вы сможете оценить качество работы того или иного отделения почты России. Есть возможность узнать почтовый индекс, введя адрес.

Основные функции приложения Почта России:

  • Без очереди в любом отделении при онлайн-оплате в приложении.
  • Оформление с примерным весом.
  • Расчет сроков и стоимости для различных способов доставки внутрироссийских и международных отправлений.
  • Оформление внутрироссийских и международных EMS-отправлений.
  • Отправка посылки по номеру телефона, без адреса получателя.
  • Печать заполненных бланков прямо из приложения.
  • Автоматическое добавление трек-номера оформленной посылки отправителю и получателю в мобильное приложение, если указаны их номера телефонов.
  • Предварительная запись для приоритетного обслуживания при получении.
  • Быстрый поиск в отделении по штрих-коду из приложения.
  • Отправка юридически-значимых электронных заказных писем физическим и юридическим лицам.
  • Оплата штрафов со скидкой.
  • Автоматическое добавление отправлений, для которых отправитель указал ваш номер телефона.
  • Push-уведомления об изменении статусов
  • Отображение суммы наложенного платежа и таможенных сборов.
  • Поиск ближайших отделений или по адресу.
  • Вызов курьера для отправки посылки.
  • Заказ и онлайн оплата товаров с быстрой доставкой.
  • Регистрация и вход в Личный кабинет Почты России.
  • Поиск почтового индекса по адресу дома.
  • Добавление посылки по трек-номеру из другого приложения, используя пункт меню «Поделиться».
  • Автоматическое добавление скопированного в буфер трек-номера.
  • Светлая, темная и автоматическая темы оформления.
  • и многое другое...
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