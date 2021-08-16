Почта России для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Почта России
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|137,46 Мб
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Почта России - официальное приложение для Android-смартфонов от самой быстрой в мире почтовой службы. С его помощью вы сможете отслеживать почтовые отправления, получать уведомления об изменении статуса посылки, получать информацию о стоимости пересылки, включая все сборы.
Кроме этого приложение Почта России покажет на карте расположение всех почтовых отделений в вашем городе, поможет найти ближайшее отделение. Вы сможете оценить качество работы того или иного отделения почты России. Есть возможность узнать почтовый индекс, введя адрес.
Основные функции приложения Почта России:
- Без очереди в любом отделении при онлайн-оплате в приложении.
- Оформление с примерным весом.
- Расчет сроков и стоимости для различных способов доставки внутрироссийских и международных отправлений.
- Оформление внутрироссийских и международных EMS-отправлений.
- Отправка посылки по номеру телефона, без адреса получателя.
- Печать заполненных бланков прямо из приложения.
- Автоматическое добавление трек-номера оформленной посылки отправителю и получателю в мобильное приложение, если указаны их номера телефонов.
- Предварительная запись для приоритетного обслуживания при получении.
- Быстрый поиск в отделении по штрих-коду из приложения.
- Отправка юридически-значимых электронных заказных писем физическим и юридическим лицам.
- Оплата штрафов со скидкой.
- Автоматическое добавление отправлений, для которых отправитель указал ваш номер телефона.
- Push-уведомления об изменении статусов
- Отображение суммы наложенного платежа и таможенных сборов.
- Поиск ближайших отделений или по адресу.
- Вызов курьера для отправки посылки.
- Заказ и онлайн оплата товаров с быстрой доставкой.
- Регистрация и вход в Личный кабинет Почты России.
- Поиск почтового индекса по адресу дома.
- Добавление посылки по трек-номеру из другого приложения, используя пункт меню «Поделиться».
- Автоматическое добавление скопированного в буфер трек-номера.
- Светлая, темная и автоматическая темы оформления.
- и многое другое...
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Admin
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