wetter.com для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.45.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|wetter.com GmbH
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|85,29 Мб
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wetter.com - портативная метеостанция для Android, с помощью которой вы можете в любое время узнать о актуальный прогноз погоды в любой точке земного шара.
Доступен недельный прогноз погоды в любой, интересующей вас, стране, а также есть доступ к погодным новостям и возможным погодным аномалиями. Присутствует виджет для домашнего экрана.
Особенности приложения wetter.com:
- Минималистичный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
- Прогноз погоды на текущую неделю.
- Виджет для главного экрана (недоступен, если программа установлена на SD-карту).
- Прогноз погоды в любой стране;
- Красивые анимированные 3D значки погоды.
- Мощный поиск + GPS-позиционирование.
- Анимированный дождевой радар (актуально для Германии и Испании).
- Погодные предупреждения (для Германии).
- Видео о погоде.
- Метеорологические камеры в режиме реального времени.
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