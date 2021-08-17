wetter.com - портативная метеостанция для Android, с помощью которой вы можете в любое время узнать о актуальный прогноз погоды в любой точке земного шара.

Доступен недельный прогноз погоды в любой, интересующей вас, стране, а также есть доступ к погодным новостям и возможным погодным аномалиями. Присутствует виджет для домашнего экрана.

Особенности приложения wetter.com: