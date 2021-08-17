wetter.com для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.45.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:85,29 Мб
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wetter.com - портативная метеостанция для Android, с помощью которой вы можете в любое время узнать о актуальный прогноз погоды в любой точке земного шара.

Доступен недельный прогноз погоды в любой, интересующей вас, стране, а также есть доступ к погодным новостям и возможным погодным аномалиями. Присутствует виджет для домашнего экрана.

Особенности приложения wetter.com:

  • Минималистичный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
  • Прогноз погоды на текущую неделю.
  • Виджет для главного экрана (недоступен, если программа установлена на SD-карту).
  • Прогноз погоды в любой стране;
  • Красивые анимированные 3D значки погоды.
  • Мощный поиск + GPS-позиционирование.
  • Анимированный дождевой радар (актуально для Германии и Испании).
  • Погодные предупреждения (для Германии).
  • Видео о погоде.
  • Метеорологические камеры в режиме реального времени.
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