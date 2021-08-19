Отзывов о программе Kaspersky Who Calls 1.26.0.67 пока нет, можете добавить...

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Kaspersky Who Calls - бесплатный автоматический определитель номера, который проверяет все входящие вызовы с неизвестных номеров. Присутствует возможность самостоятельно добавлять выбранные контакты в базу данных спамеров.

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