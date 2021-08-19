Kaspersky Who Calls для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.26.0.67 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,39 Мб
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Kaspersky Who Calls - бесплатный автоматический определитель номера, который проверяет все входящие вызовы с неизвестных номеров. Присутствует возможность самостоятельно добавлять выбранные контакты в базу данных спамеров.
Ключевые особенности Kaspersky Who Calls:
- Определяет неизвестные номера во входящих и пропущенных вызовах.
- Отображение данных о входящем или пропущенном вызове с неизвестного номера, в том числе название организации, ее категорию и репутацию номера.
- Защита от SMS-фишинга. Функция защиты устройства от вредоносных SMS позволяет безопасно переходить по ссылкам из SMS-сообщений.
- Предупреждение о спаме и мошенничестве.
- Возможность добавить нежелательный номер в список антиспама.
- Защита исходящих звонков.
- Помогает проверять неизвестные телефонные номера.
- Постоянно повышает точность определения спама за счет обновления антиспамовых баз.
- Распознавание звонков без интернета (Премиум-функция).
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