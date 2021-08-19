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Kaspersky Who Calls для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.26.0.67 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,39 Мб
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Kaspersky Who Calls скриншот № 1
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Kaspersky Who Calls - бесплатный автоматический определитель номера, который проверяет все входящие вызовы с неизвестных номеров. Присутствует возможность самостоятельно добавлять выбранные контакты в базу данных спамеров.

Ключевые особенности Kaspersky Who Calls:

  • Определяет неизвестные номера во входящих и пропущенных вызовах.
  • Отображение данных о входящем или пропущенном вызове с неизвестного номера, в том числе название организации, ее категорию и репутацию номера.
  • Защита от SMS-фишинга. Функция защиты устройства от вредоносных SMS позволяет безопасно переходить по ссылкам из SMS-сообщений.
  • Предупреждение о спаме и мошенничестве.
  • Возможность добавить нежелательный номер в список антиспама.
  • Защита исходящих звонков.
  • Помогает проверять неизвестные телефонные номера.
  • Постоянно повышает точность определения спама за счет обновления антиспамовых баз.
  • Распознавание звонков без интернета (Премиум-функция).
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