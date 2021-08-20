Телепрограмма TVGuide - приложение, которое предоставляет доступ к более 700 актуальных каналов без подключения к Интернету. Присутствует возможность настраивать каналы, выбрав их из общего списка, списка провайдеров или прямо из телевизора Samsung и LG Smart TV. Поддерживается несколько отдельных списков каналов, между которыми можно быстро переключаться на главном экране.

Можно сохранить программу в напоминания и приложение уведомит вас о её начале. Ближайшие напоминания можно просмотреть на виджете рабочего стола без запуска приложения.

Владельцам телевизоров Samsung или LG Smart TV доступна возможность переключать каналы, изменять громкость звука прямо из TVGuide. Кроме того можно сохранить любимые передачи в подписках, и затем быстро искать в программе, что позволит существенно сэкономить время.

Примечание! В приложении нет просмотра трансляций и видео.