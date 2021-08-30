Poster для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.14.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20,81 Мб
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Poster - приложение для дизайна, с помощью которого можно в несколько кликов сделать плакат, рекламный баннер или посты Instagram. Доступно множество встроенных шаблонов, с которыми создать рекламный постер, превью для Youtube или сторис в Instagram не составит труда, а также присутствуют различные шрифты.

Пользоваться программой очень просто: достаточно выбрать шаблон для постов, подставить свое изображение, добавить текст на фото и постер готов. Также можно мгновенно поделиться результатом в любимой социальной сети или отправить результат в мессенджере.

Позволяет создавать видеобаннеры, посты для различных соцсетей, постеры для бизнеса, видеопосты в Facebook, превью YouTube, посты в Instagram (в том числе и рекламные), баннеры для Twitter и пр.

Основные возможности Poster:

  • мощный редактор фото с более 2000 готовых шаблонов для постов и сторис в Instagram и Facebook, превью для Youtube и постов для Twitter;
  • бесплатные шаблоны для постов в социальных сетях;
  • анимированные шаблоны для публикаций в любой социальной сети;
  • готовые рекламные плакаты для промо кампаний;
  • простой редактор видео, который позволяет настроить анимацию для любого макета поста или истории;
  • коллекцию уникальных шрифтов (более 600);
  • красивые шрифты для русского языка;
  • шаблоны плакатов и рамки для Instagram;
  • актуальные обложки для сторис;
  • инструмент надпись на фото;
  • коллекцию из более, чем 200 фонов для постов и историй;
  • постоянно обновляющиеся оригинальные анимированные стикеры;
  • и многое другое...
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