Poster для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.14.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KVADGroup
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,81 Мб
|СКАЧАТЬ
Poster - приложение для дизайна, с помощью которого можно в несколько кликов сделать плакат, рекламный баннер или посты Instagram. Доступно множество встроенных шаблонов, с которыми создать рекламный постер, превью для Youtube или сторис в Instagram не составит труда, а также присутствуют различные шрифты.
Пользоваться программой очень просто: достаточно выбрать шаблон для постов, подставить свое изображение, добавить текст на фото и постер готов. Также можно мгновенно поделиться результатом в любимой социальной сети или отправить результат в мессенджере.
Позволяет создавать видеобаннеры, посты для различных соцсетей, постеры для бизнеса, видеопосты в Facebook, превью YouTube, посты в Instagram (в том числе и рекламные), баннеры для Twitter и пр.
Основные возможности Poster:
- мощный редактор фото с более 2000 готовых шаблонов для постов и сторис в Instagram и Facebook, превью для Youtube и постов для Twitter;
- бесплатные шаблоны для постов в социальных сетях;
- анимированные шаблоны для публикаций в любой социальной сети;
- готовые рекламные плакаты для промо кампаний;
- простой редактор видео, который позволяет настроить анимацию для любого макета поста или истории;
- коллекцию уникальных шрифтов (более 600);
- красивые шрифты для русского языка;
- шаблоны плакатов и рамки для Instagram;
- актуальные обложки для сторис;
- инструмент надпись на фото;
- коллекцию из более, чем 200 фонов для постов и историй;
- постоянно обновляющиеся оригинальные анимированные стикеры;
- и многое другое...
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