Poster - приложение для дизайна, с помощью которого можно в несколько кликов сделать плакат, рекламный баннер или посты Instagram. Доступно множество встроенных шаблонов, с которыми создать рекламный постер, превью для Youtube или сторис в Instagram не составит труда, а также присутствуют различные шрифты.

Пользоваться программой очень просто: достаточно выбрать шаблон для постов, подставить свое изображение, добавить текст на фото и постер готов. Также можно мгновенно поделиться результатом в любимой социальной сети или отправить результат в мессенджере.

Позволяет создавать видеобаннеры, посты для различных соцсетей, постеры для бизнеса, видеопосты в Facebook, превью YouTube, посты в Instagram (в том числе и рекламные), баннеры для Twitter и пр.

Основные возможности Poster: