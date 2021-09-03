DNSLookupView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|61 Кб
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DNSLookupView - бесплатный инструмент трассировки DNS для Windows 10, который позволяет просматривать детали каждого DNS-запроса, отправленного через службу DNS Client в операционной системе Windows.
Для каждого DNS-запроса отображается следующая информация: имя хоста, тип запроса (A, AAAA и так далее), статус запроса (ошибка или успешно), результат запроса, метка времени, идентификатор и имя процесса, который запросил поиск DNS.
Программа не требует инсталляции.
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