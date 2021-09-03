DNSLookupView - бесплатный инструмент трассировки DNS для Windows 10, который позволяет просматривать детали каждого DNS-запроса, отправленного через службу DNS Client в операционной системе Windows.

Для каждого DNS-запроса отображается следующая информация: имя хоста, тип запроса (A, AAAA и так далее), статус запроса (ошибка или успешно), результат запроса, метка времени, идентификатор и имя процесса, который запросил поиск DNS.

Программа не требует инсталляции.