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Stats Royale for Clash Royale для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44,03 Мб
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Stats Royale - приложение с самой точной точной статистикой об игре Clash Royale. С помощью приложения можно просматривать не только свою игровую статистику, но и получать массу информации об активности других игроков.

Присутствует информация о количестве матчей, победах и поражениях, трофеях, а также статистика испытаний, предстоящие сундуки и персональная история матчей.

Особенности Stats Royale:

  • Просмотр игровой статистики, включая трофеи, победы, поражения и т. д.
  • Возможность увидеть ваши предстоящие сундуки.
  • Просмотр недавней истории матчей.
  • Просмотр истории матчей других людей (украдите их лучшие колоды!).
  • Просмотр рейтинга Топ-200 игроков.
  • Возможность найти любого игрока по его тегу.
  • Просмотр процента выигрыша ваших колод в любом игровом режиме (приложение начнет отслеживать их с момента установки - обновите свой профиль, как только вы сыграете несколько матчей, чтобы статистика была точной).
  • И многое другое...
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