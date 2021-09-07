Stats Royale - приложение с самой точной точной статистикой об игре Clash Royale. С помощью приложения можно просматривать не только свою игровую статистику, но и получать массу информации об активности других игроков.

Присутствует информация о количестве матчей, победах и поражениях, трофеях, а также статистика испытаний, предстоящие сундуки и персональная история матчей.

Особенности Stats Royale: