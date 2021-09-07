Stats Royale for Clash Royale для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Overwolf
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|44,03 Мб
|СКАЧАТЬ
Stats Royale - приложение с самой точной точной статистикой об игре Clash Royale. С помощью приложения можно просматривать не только свою игровую статистику, но и получать массу информации об активности других игроков.
Присутствует информация о количестве матчей, победах и поражениях, трофеях, а также статистика испытаний, предстоящие сундуки и персональная история матчей.
Особенности Stats Royale:
- Просмотр игровой статистики, включая трофеи, победы, поражения и т. д.
- Возможность увидеть ваши предстоящие сундуки.
- Просмотр недавней истории матчей.
- Просмотр истории матчей других людей (украдите их лучшие колоды!).
- Просмотр рейтинга Топ-200 игроков.
- Возможность найти любого игрока по его тегу.
- Просмотр процента выигрыша ваших колод в любом игровом режиме (приложение начнет отслеживать их с момента установки - обновите свой профиль, как только вы сыграете несколько матчей, чтобы статистика была точной).
- И многое другое...
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Admin
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