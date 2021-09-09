Cтикеры для WhatsApp для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22,24 Мб
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Cтикеры для WhatsApp - коллекция из более 5000 стикеров для самых популярных мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp. Приложение предлагает самые свежие и забавные стикеры (в том числе и анимированные), благодаря которым вы сможете сделать свои переписки намного интереснее.

Пользоваться приложением очень просто - найдите понравившийся набор стикеров и нажмите кнопку «Добавить». Затем дождитесь загрузки и подтвердите добавление в Telegram или WhatsApp, после чего пользуйтесь новыми стикерами в свое удовольствие.

Основные возможности программы Cтикеры для WhatsApp:

  • Простота использования: просто найдите стикер в приложении и добавьте его в свой мессенджер.
  • Огромный каталог, который постоянно обновляется и содержит уникальные и креативные наборы стикеров.
  • Присутствуют различные коллекции - лучшие стикеры и трендовые стикеры, последние стикеры, картинки, мемы и смайлики для WhatsApp и Telegram, и пр.
  • Полная совместимость со стандартными стикерами для WhatsApp and WAStickerApps.
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