Cтикеры для WhatsApp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|StickerLand WAStickerApps
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Cтикеры для WhatsApp - коллекция из более 5000 стикеров для самых популярных мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp. Приложение предлагает самые свежие и забавные стикеры (в том числе и анимированные), благодаря которым вы сможете сделать свои переписки намного интереснее.
Пользоваться приложением очень просто - найдите понравившийся набор стикеров и нажмите кнопку «Добавить». Затем дождитесь загрузки и подтвердите добавление в Telegram или WhatsApp, после чего пользуйтесь новыми стикерами в свое удовольствие.
Основные возможности программы Cтикеры для WhatsApp:
- Простота использования: просто найдите стикер в приложении и добавьте его в свой мессенджер.
- Огромный каталог, который постоянно обновляется и содержит уникальные и креативные наборы стикеров.
- Присутствуют различные коллекции - лучшие стикеры и трендовые стикеры, последние стикеры, картинки, мемы и смайлики для WhatsApp и Telegram, и пр.
- Полная совместимость со стандартными стикерами для WhatsApp and WAStickerApps.
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими....
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и...
Полезный и удобный в использовании инструмент для владельцев малого бизнеса, благодаря...
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает...
ДругВокруг – ищите новых друзей в своем городе, знакомьтесь с парнями и девушками и...
Отзывы о программе Cтикеры для WhatsApp
Admin
Отзывов о программе Cтикеры для WhatsApp 3.0.1 пока нет, можете добавить...