Cтикеры для WhatsApp - коллекция из более 5000 стикеров для самых популярных мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp. Приложение предлагает самые свежие и забавные стикеры (в том числе и анимированные), благодаря которым вы сможете сделать свои переписки намного интереснее.

Пользоваться приложением очень просто - найдите понравившийся набор стикеров и нажмите кнопку «Добавить». Затем дождитесь загрузки и подтвердите добавление в Telegram или WhatsApp, после чего пользуйтесь новыми стикерами в свое удовольствие.

Основные возможности программы Cтикеры для WhatsApp: