Фотострана - крупнейший сайт знакомств в вашем Android-смартфоне, с помощью которого можно начать общение с заинтересовавшим вас человеком, знакомиться и заводить серьезные отношения, дружбу или просто новые знакомства. После быстрой регистрации присутствует возможность начать общаться с иностранцами или с людьми из твоего города с такими же интересами.

Кроме того можно начать анонимный чат минимально заполнив анкету. Фотострана – крупнейшее мобильное приложение знакомств в России и СНГ. Чтобы привлечь к себе внимание пользователей, достаточно загрузить свое фото, которое будут оценивать и комментировать владельцы приложения.

Основные возможности приложения Фотострана: