Фотострана для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.612-google | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ООО "Фотострана"
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36,39 Мб
|СКАЧАТЬ
Фотострана - крупнейший сайт знакомств в вашем Android-смартфоне, с помощью которого можно начать общение с заинтересовавшим вас человеком, знакомиться и заводить серьезные отношения, дружбу или просто новые знакомства. После быстрой регистрации присутствует возможность начать общаться с иностранцами или с людьми из твоего города с такими же интересами.
Кроме того можно начать анонимный чат минимально заполнив анкету. Фотострана – крупнейшее мобильное приложение знакомств в России и СНГ. Чтобы привлечь к себе внимание пользователей, достаточно загрузить свое фото, которое будут оценивать и комментировать владельцы приложения.
Основные возможности приложения Фотострана:
- Простота и удобство использования.
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
- Быстродействие.
- Огромное разнообразие функции.
- Возможность делать приятные виртуальные сюрпризы.
- Участие в автоматическом подборе партнеров по параметрам.
- Огромный набор стикеров и смайлов для полного отражения эмоций на расстоянии.
- Обмен фотографиями непосредственно с участником переписки.
- и многое другое...
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Admin
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