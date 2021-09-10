Фотострана для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.612-google | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36,39 Мб
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Фотострана - крупнейший сайт знакомств в вашем Android-смартфоне, с помощью которого можно начать общение с заинтересовавшим вас человеком, знакомиться и заводить серьезные отношения, дружбу или просто новые знакомства. После быстрой регистрации присутствует возможность начать общаться с иностранцами или с людьми из твоего города с такими же интересами.

Кроме того можно начать анонимный чат минимально заполнив анкету. Фотострана – крупнейшее мобильное приложение знакомств в России и СНГ. Чтобы привлечь к себе внимание пользователей, достаточно загрузить свое фото, которое будут оценивать и комментировать владельцы приложения.

Основные возможности приложения Фотострана:

  • Простота и удобство использования.
  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
  • Быстродействие.
  • Огромное разнообразие функции.
  • Возможность делать приятные виртуальные сюрпризы.
  • Участие в автоматическом подборе партнеров по параметрам.
  • Огромный набор стикеров и смайлов для полного отражения эмоций на расстоянии.
  • Обмен фотографиями непосредственно с участником переписки.
  • и многое другое...
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