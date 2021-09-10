Brainly для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.53.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Блоги, социальные сети - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,73 Мб
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Brainly - это огромное сообщество учащихся различных учебных заведений, которые объединяют собирают свои знания и навыки, чтобы помогать друг другу в выполнении домашних заданий. Вопросы удобно разделены по школьным предметам: математика, алгебра, геометрия, русский язык и литература, английский язык, история, физика, химия, география, обществознание и так далее.

Присутствует поиск по архиву. Ответы со специальной отметкой “Проверенный” прошли экспертизу у экспертов сообщества.

Также можно не только задавать вопросы, но и помогать другим пользователям. Если ты знаешь какой-либо предмет "на отлично" — поделись знаниями с тем, кому они нужны. Чем больше ты отвечаешь, тем больше баллов зарабатываешь, а с баллами растёт и твой статус - от "Новичка" до "Главного мозга".

Присутствует возможность в удобное время и в любом месте готовиться к контрольным, тестам и экзаменам ГИА - ЕГЭ, ОГЭ, ВНО и др., проверять свои знания, тренироваться в решении задач и уравнений.

Ключевые функции Brainly:

  • Приложение не содержит скрытых покупок и платных функций.
  • Очень быстро — 80% ответов даются в течение 10 минут.
  • Встроенный поиск поможет быстро находить нужные ответы.
  • Доступ к сообществу в любое время дня и ночи.
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