Brainly для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.53.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Brainly, Inc
|Категории:
|Блоги, социальные сети - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,73 Мб
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Brainly - это огромное сообщество учащихся различных учебных заведений, которые объединяют собирают свои знания и навыки, чтобы помогать друг другу в выполнении домашних заданий. Вопросы удобно разделены по школьным предметам: математика, алгебра, геометрия, русский язык и литература, английский язык, история, физика, химия, география, обществознание и так далее.
Присутствует поиск по архиву. Ответы со специальной отметкой “Проверенный” прошли экспертизу у экспертов сообщества.
Также можно не только задавать вопросы, но и помогать другим пользователям. Если ты знаешь какой-либо предмет "на отлично" — поделись знаниями с тем, кому они нужны. Чем больше ты отвечаешь, тем больше баллов зарабатываешь, а с баллами растёт и твой статус - от "Новичка" до "Главного мозга".
Присутствует возможность в удобное время и в любом месте готовиться к контрольным, тестам и экзаменам ГИА - ЕГЭ, ОГЭ, ВНО и др., проверять свои знания, тренироваться в решении задач и уравнений.
Ключевые функции Brainly:
- Приложение не содержит скрытых покупок и платных функций.
- Очень быстро — 80% ответов даются в течение 10 минут.
- Встроенный поиск поможет быстро находить нужные ответы.
- Доступ к сообществу в любое время дня и ночи.
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