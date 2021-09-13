Russian English Translator - бесплатное приложение, которое предназначено для простого и быстрого перевода отдельных слов и фрагментов текста с русского на английский и с английского на русский.

Программа может быть использована в качестве словаря, а также будет полезна студентам, туристам или путешественникам, вобщем всем тем кому необходима помощь в изучении языка.

Ключевые функции переводчика Russian English Translator: