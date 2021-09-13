Russian English Translator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pro Languages
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,71 Мб
|СКАЧАТЬ
Russian English Translator - бесплатное приложение, которое предназначено для простого и быстрого перевода отдельных слов и фрагментов текста с русского на английский и с английского на русский.
Программа может быть использована в качестве словаря, а также будет полезна студентам, туристам или путешественникам, вобщем всем тем кому необходима помощь в изучении языка.
Ключевые функции переводчика Russian English Translator:
- Перевод отдельных слов и целых фраз.
- Перевод текста из буфера обмена.
- Простой и удобный интерфейс.
- Мгновенный поиск.
- Быстрое включение приложение.
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