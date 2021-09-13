Russian English Translator для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,71 Мб
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Russian English Translator - бесплатное приложение, которое предназначено для простого и быстрого перевода отдельных слов и фрагментов текста с русского на английский и с английского на русский.

Программа может быть использована в качестве словаря, а также будет полезна студентам, туристам или путешественникам, вобщем всем тем кому необходима помощь в изучении языка.

Ключевые функции переводчика Russian English Translator:

  • Перевод отдельных слов и целых фраз.
  • Перевод текста из буфера обмена.
  • Простой и удобный интерфейс.
  • Мгновенный поиск.
  • Быстрое включение приложение.
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