Twilio Authy для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9,56 Мб
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Twilio Authy - приложение, которое предоставляет надежную аутентификацию для вашего устройства Android. Программа Authy генерирует безопасные токены двухэтапной проверки на вашем устройстве, что в свою очередь поможет вам защитить вашу учетную запись от хакеров и злоумышленников, добавив дополнительный уровень безопасности.

Ключевые особенности Twilio Authy:

  • Безопасное резервное копирование в облако. Authy предоставляет безопасные зашифрованные в облаке резервные копии, поэтому вы никогда больше не потеряете доступ к своим токенам.
  • Синхронизация нескольких устройств. С помощью Аuthy вы можете просто добавлять устройства в свою учетную запись, и все ваши токены 2fa будут автоматически синхронизироваться.
  • Authy генерирует защищенные токены в автономном режиме из безопасного устройства Android, таким образом вы можете безопасно аутентифицироваться даже в режиме полета.
  • Поддерживается большинство основных учетных записей с многофакторной аутентификацией, включая Facebook, Dropbox, Amazon, Gmail и пр. Также поддерживаются 8-значные токены.
  • Может легко использоваться для защиты вашего биткойн-кошелька. Компания разработчика является поставщиком 2fa для таких компаний, как Coinbase, CEX.IO, BitGo и др.
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Отзывы о программе Twilio Authy

Admin

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