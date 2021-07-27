Twilio Authy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Twilio, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9,56 Мб
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Twilio Authy - приложение, которое предоставляет надежную аутентификацию для вашего устройства Android. Программа Authy генерирует безопасные токены двухэтапной проверки на вашем устройстве, что в свою очередь поможет вам защитить вашу учетную запись от хакеров и злоумышленников, добавив дополнительный уровень безопасности.
Ключевые особенности Twilio Authy:
- Безопасное резервное копирование в облако. Authy предоставляет безопасные зашифрованные в облаке резервные копии, поэтому вы никогда больше не потеряете доступ к своим токенам.
- Синхронизация нескольких устройств. С помощью Аuthy вы можете просто добавлять устройства в свою учетную запись, и все ваши токены 2fa будут автоматически синхронизироваться.
- Authy генерирует защищенные токены в автономном режиме из безопасного устройства Android, таким образом вы можете безопасно аутентифицироваться даже в режиме полета.
- Поддерживается большинство основных учетных записей с многофакторной аутентификацией, включая Facebook, Dropbox, Amazon, Gmail и пр. Также поддерживаются 8-значные токены.
- Может легко использоваться для защиты вашего биткойн-кошелька. Компания разработчика является поставщиком 2fa для таких компаний, как Coinbase, CEX.IO, BitGo и др.
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Отзывы о программе Twilio Authy
Admin
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