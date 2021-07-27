Twilio Authy - приложение, которое предоставляет надежную аутентификацию для вашего устройства Android. Программа Authy генерирует безопасные токены двухэтапной проверки на вашем устройстве, что в свою очередь поможет вам защитить вашу учетную запись от хакеров и злоумышленников, добавив дополнительный уровень безопасности.

Ключевые особенности Twilio Authy: