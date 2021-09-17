Mi Music для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.4i | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36,58 Мб
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Mi Music скриншот № 1
Mi Music скриншот № 2

Mi Music - дефолтный музыкальный проигрыватель на мобильных устройствах от Xiaomi.  Приложение выполнено в стиле минимализма и предлагает простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Имеется широкий выбор пресетов эквалайзера и возможность подобрать настройки звука под ваши наушники, благодаря чему можно с легкостью раскрыть качество любимых треков. Кроме того проигрыватель может синхронизироваться с любым из ваших девайсов на платформе Android.

Присутствует возможность ставить воспроизведение на паузу, перематывать ползунком мелодию, или же зациклить её поставив на непрерывное воспроизведение. Также можно просматривать информацию о песне, устанавливать любой из имеющихся треков в качестве мелодии звонка, или же пропускать мелодию в очереди на прослушивание.

Основные возможности Mi Music:

  • Воспроизведение музыки из памяти телефона в офлайн режиме.
  • Возможность создания плейлистов и формирования списка избранных композиций.
  • Легкая передача любого трека прямо из приложения.
  • Автоматическое сканирование памяти устройства и добавление в приложение новых треков.
  • Работает с любыми актуальными версиями Android.
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