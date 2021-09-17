Mi Music для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.4i | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Xiaomi Inc.
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36,58 Мб
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Mi Music - дефолтный музыкальный проигрыватель на мобильных устройствах от Xiaomi. Приложение выполнено в стиле минимализма и предлагает простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
Имеется широкий выбор пресетов эквалайзера и возможность подобрать настройки звука под ваши наушники, благодаря чему можно с легкостью раскрыть качество любимых треков. Кроме того проигрыватель может синхронизироваться с любым из ваших девайсов на платформе Android.
Присутствует возможность ставить воспроизведение на паузу, перематывать ползунком мелодию, или же зациклить её поставив на непрерывное воспроизведение. Также можно просматривать информацию о песне, устанавливать любой из имеющихся треков в качестве мелодии звонка, или же пропускать мелодию в очереди на прослушивание.
Основные возможности Mi Music:
- Воспроизведение музыки из памяти телефона в офлайн режиме.
- Возможность создания плейлистов и формирования списка избранных композиций.
- Легкая передача любого трека прямо из приложения.
- Автоматическое сканирование памяти устройства и добавление в приложение новых треков.
- Работает с любыми актуальными версиями Android.
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