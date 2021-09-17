Mi Music - дефолтный музыкальный проигрыватель на мобильных устройствах от Xiaomi. Приложение выполнено в стиле минимализма и предлагает простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Имеется широкий выбор пресетов эквалайзера и возможность подобрать настройки звука под ваши наушники, благодаря чему можно с легкостью раскрыть качество любимых треков. Кроме того проигрыватель может синхронизироваться с любым из ваших девайсов на платформе Android.

Присутствует возможность ставить воспроизведение на паузу, перематывать ползунком мелодию, или же зациклить её поставив на непрерывное воспроизведение. Также можно просматривать информацию о песне, устанавливать любой из имеющихся треков в качестве мелодии звонка, или же пропускать мелодию в очереди на прослушивание.

Основные возможности Mi Music: