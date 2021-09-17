Радио онлайн для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:29.3-BETA | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:5,62 Мб
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Радио онлайн - мобильное приложение для прослушивания радиостанций, благодаря которому можно без регистрации и СМС слушать интернет радио онлайн бесплатно в прямом эфире в хорошем качестве. В общем каталоге представлены более 1500 радиостанций. Для удобства использования станции разбиты по категориям.

Основные преимущества приложения:

  • Удобный поиск.
  • Сортировка по жанрам.
  • Сортировка по городам.
  • Можно добавлять в избранное.
  • Что сейчас играет.
  • Выбор качества потока.
  • Установка будильника.
  • Смена темы (светлая/темная).
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Отзывы о программе Радио онлайн

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