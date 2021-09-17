Радио онлайн для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|29.3-BETA | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Goword
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5,62 Мб
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Радио онлайн - мобильное приложение для прослушивания радиостанций, благодаря которому можно без регистрации и СМС слушать интернет радио онлайн бесплатно в прямом эфире в хорошем качестве. В общем каталоге представлены более 1500 радиостанций. Для удобства использования станции разбиты по категориям.
Основные преимущества приложения:
- Удобный поиск.
- Сортировка по жанрам.
- Сортировка по городам.
- Можно добавлять в избранное.
- Что сейчас играет.
- Выбор качества потока.
- Установка будильника.
- Смена темы (светлая/темная).
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