Радио онлайн - мобильное приложение для прослушивания радиостанций, благодаря которому можно без регистрации и СМС слушать интернет радио онлайн бесплатно в прямом эфире в хорошем качестве. В общем каталоге представлены более 1500 радиостанций. Для удобства использования станции разбиты по категориям.

Основные преимущества приложения: