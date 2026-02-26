ASR Voice Recorder — приложение для записи звука и голоса на мобильных устройствах, позволяет выполнять длительную запись без ограничений по времени, обеспечивает стабильную работу в активном и фоновом режимах. Решение подходит для создания заметок, записи лекций, интервью, совещаний, а также для фиксации технической или рабочей информации, где требуется точная передача звука. Программа дает возможность самостоятельно выбирать папки для сохранения, переименовывать файлы и быстро находить нужные записи через встроенный поиск.

Инструмент предлагает гибкие настройки качества записи, благодаря которым можно выбрать оптимальный баланс между размером файла и детализацией звучания. Поддерживает нескольких форматов, что делает возможной дальнейшую обработку файлов в сторонних редакторах или их использование на разных устройствах. Дополнительные функции, такие как фильтрация пауз, подавление эха и регулировка усиления, помогают получить более чистый и разборчивый результат без дополнительного программного обеспечения. Интеграция с облачными сервисами обеспечивает быструю отправку файлов и их резервное копирование.

Список основных возможностей ASR Voice Recorder: