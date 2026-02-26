Программы для Android » Аудио, Звук » другое » ASR Voice Recorder 546-arm64-v8a

ASR Voice Recorder для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:546-arm64-v8a | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31.43 Мб
СКАЧАТЬ
ASR Voice Recorder скриншот № 2
ASR Voice Recorder скриншот № 3
ASR Voice Recorder скриншот № 4

ASR Voice Recorder — приложение для записи звука и голоса на мобильных устройствах, позволяет выполнять длительную запись без ограничений по времени, обеспечивает стабильную работу в активном и фоновом режимах. Решение подходит для создания заметок, записи лекций, интервью, совещаний, а также для фиксации технической или рабочей информации, где требуется точная передача звука. Программа дает возможность самостоятельно выбирать папки для сохранения, переименовывать файлы и быстро находить нужные записи через встроенный поиск.

Инструмент предлагает гибкие настройки качества записи, благодаря которым можно выбрать оптимальный баланс между размером файла и детализацией звучания. Поддерживает нескольких форматов, что делает возможной дальнейшую обработку файлов в сторонних редакторах или их использование на разных устройствах.  Дополнительные функции, такие как фильтрация пауз, подавление эха и регулировка усиления, помогают получить более чистый и разборчивый результат без дополнительного программного обеспечения. Интеграция с облачными сервисами обеспечивает быструю отправку файлов и их резервное копирование.

Список основных возможностей ASR Voice Recorder:

  • Поддерживает форматы записи MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC, MP4 и 3GP.
  • Работает в фоновом режиме с возможностью одновременного воспроизведения.
  • Интегрируется с облачными хранилищами для храения и синхронизации данных.
  • Обеспечивает настройку частоты дискретизации и битрейта для управления качеством звука.
  • Предоставляет выбор пользовательской папки для хранения файлов.
  • Режим пропуска тишины для сокращения длительных пауз.
  • Регулировка усиления сигнала для повышения или снижения громкости.
  • Подавление эха для улучшения разборчивости речи.
  • Автоматический запуск записи при необходимости.
  • Автоматическая отправка записей по электронной почте.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать ShazamShazam 15.17.0-250403

Shazam – хотите все знать о звучащей рядом музыке? Запускайте приложение, нажимайте значок...

скачать myNoisemyNoise 2.2.4

Приложение для устройств на базе Android, позволяющее создать индивидуальное звуковое...

скачать Усилитель громкостиУсилитель громкости 5.3.13

Бесплатное и простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое...

скачать Call RecorderCall Recorder 12.8

Приложение для автоматической записи и сохранения любых телефонных звонков....

скачать Flat EqualizerFlat Equalizer 6.3.5

Приложение предоставляет расширенные возможности управления звуком. Предлагает...

скачать Voice Aloud ReaderVoice Aloud Reader 24.1.10

Приложение для озвучивание текста, благодаря которому можно читать вслух текст с...

Отзывы о программе ASR Voice Recorder

Admin

Отзывов о программе ASR Voice Recorder 546-arm64-v8a пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв