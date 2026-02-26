ASR Voice Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|546-arm64-v8a | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|NLL APPS
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31.43 Мб
ASR Voice Recorder — приложение для записи звука и голоса на мобильных устройствах, позволяет выполнять длительную запись без ограничений по времени, обеспечивает стабильную работу в активном и фоновом режимах. Решение подходит для создания заметок, записи лекций, интервью, совещаний, а также для фиксации технической или рабочей информации, где требуется точная передача звука. Программа дает возможность самостоятельно выбирать папки для сохранения, переименовывать файлы и быстро находить нужные записи через встроенный поиск.
Инструмент предлагает гибкие настройки качества записи, благодаря которым можно выбрать оптимальный баланс между размером файла и детализацией звучания. Поддерживает нескольких форматов, что делает возможной дальнейшую обработку файлов в сторонних редакторах или их использование на разных устройствах. Дополнительные функции, такие как фильтрация пауз, подавление эха и регулировка усиления, помогают получить более чистый и разборчивый результат без дополнительного программного обеспечения. Интеграция с облачными сервисами обеспечивает быструю отправку файлов и их резервное копирование.
Список основных возможностей ASR Voice Recorder:
- Поддерживает форматы записи MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC, MP4 и 3GP.
- Работает в фоновом режиме с возможностью одновременного воспроизведения.
- Интегрируется с облачными хранилищами для храения и синхронизации данных.
- Обеспечивает настройку частоты дискретизации и битрейта для управления качеством звука.
- Предоставляет выбор пользовательской папки для хранения файлов.
- Режим пропуска тишины для сокращения длительных пауз.
- Регулировка усиления сигнала для повышения или снижения громкости.
- Подавление эха для улучшения разборчивости речи.
- Автоматический запуск записи при необходимости.
- Автоматическая отправка записей по электронной почте.
