Погода Россия XL ПРО для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.7.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Exovoid Sàrl
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38 Мб
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Погода Россия XL ПРО - приложение прогноза погоды для вашего региона и всего мира, которое предлагает сводки, выпущенные официальной национальной метеорологической службой, в том числе о приближающихся экстремальных погодных условиях, таких как сильный дождь с риском затопления, сильные грозы, ураганные ветры, туман, снег или сильный холод с метелями, лавинами, волнами тепла и другими важными предупреждениями.
Также приложение предлагает отличные реалистичные анимации погодных условий, и возможность практически мгновенно узнавать о предстоящих изменениях в прогнозе погоды.
Ключевые особенности программы Погода Россия XL ПРО:
- Регулярные обновления.
- Точный прогноз погоды на ближайшие 10 дней.
- Подробный прогноз погоды: дождь, лёд, снег, туман, ветер, буря,точка росы, УФ индекс, влажность, давление.
- Самые высокие и самые низкие исторические показатели.
- Анимации спутниковых и радиолокационных карт.
- Карта погоды: анимация спутниковой карты и радар осадков.
- Оптимизировано для телефонов и планшетов.
- Живые обои.
- Виджет погоды для домашнего экрана.
- Полная поддержка Wear OS.
- Оповещения о погоде: информация о суровой погоде, поступающая из официальных национальных метеорологических служб.
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