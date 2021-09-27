Погода Россия XL ПРО для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.7.6 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Погода
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Размер:38 Мб
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Погода Россия XL ПРО - приложение прогноза погоды для вашего региона и всего мира, которое предлагает сводки, выпущенные официальной национальной метеорологической службой, в том числе о приближающихся экстремальных погодных условиях, таких как сильный дождь с риском затопления, сильные грозы, ураганные ветры, туман, снег или сильный холод с метелями, лавинами, волнами тепла и другими важными предупреждениями.

Также приложение предлагает отличные реалистичные анимации погодных условий, и возможность практически мгновенно узнавать о предстоящих изменениях в прогнозе погоды.

Ключевые особенности программы Погода Россия XL ПРО:

  • Регулярные обновления.
  • Точный прогноз погоды на ближайшие 10 дней.
  • Подробный прогноз погоды: дождь, лёд, снег, туман, ветер, буря,точка росы, УФ индекс, влажность, давление.
  • Самые высокие и самые низкие исторические показатели.
  • Анимации спутниковых и радиолокационных карт.
  • Карта погоды: анимация спутниковой карты и радар осадков.
  • Оптимизировано для телефонов и планшетов.
  • Живые обои.
  • Виджет погоды для домашнего экрана.
  • Полная поддержка Wear OS.
  • Оповещения о погоде: информация о суровой погоде, поступающая из официальных национальных метеорологических служб.
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