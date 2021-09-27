Погода Россия XL ПРО - приложение прогноза погоды для вашего региона и всего мира, которое предлагает сводки, выпущенные официальной национальной метеорологической службой, в том числе о приближающихся экстремальных погодных условиях, таких как сильный дождь с риском затопления, сильные грозы, ураганные ветры, туман, снег или сильный холод с метелями, лавинами, волнами тепла и другими важными предупреждениями.

Также приложение предлагает отличные реалистичные анимации погодных условий, и возможность практически мгновенно узнавать о предстоящих изменениях в прогнозе погоды.

Ключевые особенности программы Погода Россия XL ПРО: