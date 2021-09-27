PENUP - приложение, которое по факту представляет собой полноценную социальную сеть для творческих людей, позволяющее создавать и загружать свои работы, чтобы члены сообщества PENUP могли их увидеть, оценить, прокомментировать или сделать репост. Все рисунки и достижения в приложении сохраняются на серверах Samsung и также доступны на сайте PENUP.

Присутствует возможность раскрашивать различные заготовки, учиться рисовать, участвовать в конкурсах и многое другое.

Ключевые особенности PENUP: