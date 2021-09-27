PENUP для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.00.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|27,4 Мб
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PENUP - приложение, которое по факту представляет собой полноценную социальную сеть для творческих людей, позволяющее создавать и загружать свои работы, чтобы члены сообщества PENUP могли их увидеть, оценить, прокомментировать или сделать репост. Все рисунки и достижения в приложении сохраняются на серверах Samsung и также доступны на сайте PENUP.
Присутствует возможность раскрашивать различные заготовки, учиться рисовать, участвовать в конкурсах и многое другое.
Ключевые особенности PENUP:
- Просмотр процесса создания рисунка в разных категориях.
- Рисование поверх только что созданной, ранее сохраненной фотографии или видеоклипа.
- Фильтр "эскиз" извлекает контуры из выбранного изображения, позволяя вам раскрасить его.
- Возможность использовать различные схемы и создавать свои рисунки, добавляя свое художественное видение.
- Разнообразные конкурсы.
- Возможность посоревноваться за место в Зале славы, где вы можете стать известным на весь мир.
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