PENUP для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.00.18 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:27,4 Мб
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PENUP - приложение, которое по факту представляет собой полноценную социальную сеть для творческих людей, позволяющее создавать и загружать свои работы, чтобы члены сообщества PENUP могли их увидеть, оценить, прокомментировать или сделать репост. Все рисунки и достижения в приложении сохраняются на серверах Samsung и также доступны на сайте PENUP.

Присутствует возможность раскрашивать различные заготовки, учиться рисовать, участвовать в конкурсах и многое другое.

Ключевые особенности PENUP:

  • Просмотр процесса создания рисунка в разных категориях.
  • Рисование поверх только что созданной, ранее сохраненной фотографии или видеоклипа.
  • Фильтр "эскиз" извлекает контуры из выбранного изображения, позволяя вам раскрасить его.
  • Возможность использовать различные схемы и создавать свои рисунки, добавляя свое художественное видение.
  • Разнообразные конкурсы.
  • Возможность посоревноваться за место в Зале славы, где вы можете стать известным на весь мир.
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