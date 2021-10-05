VK Работа для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31,42 Мб
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VK Работа - это постоянно пополняемая база вакансий и резюме, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск работы рядом и высокой зарплаты: магазины, салоны связи, клубы, центры красоты и здоровья, фитнес-клубы, гостиницы, турагентства, строительные компании и многие другие. Размещайте вакансии в приложении и моментально получайте отклики.

Присутствует возможность подавать заявки на неограниченное количество вакансий, общаться с компаниями в чате и задавать вопросы работодателям без заполнения длинных анкет и без бессмысленных встреч.

Ключевые особенности VK Работа:

  • Возможность откликаться на вакансии нажатием одной кнопки. Моментально создавайте новые вакансии.
  • Полная прозрачность общения. Компании и соискатели общаются в чате напрямую без посредников.
  • Соискатель получает обратную связь в течение первых суток.
  • Никаких ограничений и платных функций. Используйте полные возможности абсолютно бесплатно.
  • Простота и удобство использования приложения. Высокая зарплата и работа в России рядом с домом – это просто!
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Отзывы о программе VK Работа

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