VK Работа для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|VKontakte
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31,42 Мб
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VK Работа - это постоянно пополняемая база вакансий и резюме, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск работы рядом и высокой зарплаты: магазины, салоны связи, клубы, центры красоты и здоровья, фитнес-клубы, гостиницы, турагентства, строительные компании и многие другие. Размещайте вакансии в приложении и моментально получайте отклики.
Присутствует возможность подавать заявки на неограниченное количество вакансий, общаться с компаниями в чате и задавать вопросы работодателям без заполнения длинных анкет и без бессмысленных встреч.
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- Полная прозрачность общения. Компании и соискатели общаются в чате напрямую без посредников.
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- Никаких ограничений и платных функций. Используйте полные возможности абсолютно бесплатно.
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Отзывы о программе VK Работа
Admin
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