Sweet Meet - приложение для знакомств, чтобы познакомиться с девушкой, найти парня, расширить круг общения или найти друзей для путешествия. Все, что вам надо – написать свое имя, пол и возраст или войти через социальные сети. И, что самое важное, приложение полностью бесплатно. Никто не потребует у вас денег если вы будете искать новых друзей, общаться с ними или отправлять им подарки.

Основные возможности Sweet Meet: