Sweet Meet для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16.29 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SweetMeet
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64,22 Мб
|СКАЧАТЬ
Sweet Meet - приложение для знакомств, чтобы познакомиться с девушкой, найти парня, расширить круг общения или найти друзей для путешествия. Все, что вам надо – написать свое имя, пол и возраст или войти через социальные сети. И, что самое важное, приложение полностью бесплатно. Никто не потребует у вас денег если вы будете искать новых друзей, общаться с ними или отправлять им подарки.
Основные возможности Sweet Meet:
- Настройка параметров для поиска нужного партнера.
- При совпадении симпатий, вам придёт уведомление и вы сможете сразу начать чат.
- Переведите своё общение в реальность.
- Круглосуточная поддержка и помощь в решении всех проблем 24 на 7.
- Знакомства рядом, и не важно где вы живете, в России или Беларуси, хотите пообщаться в Украине, или ищете друзей и любимых в Москве или Санкт-Петербурге, Новосибирске, Минске, Киеве, или где угодно еще.
- Пишите симпатичным людям, получайте лайки, размещайте фото и оставляйте комментарии.
- Возможность войти в приложение, используя свой аккаунт Фотострана.
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Отзывы о программе Sweet Meet
Admin
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