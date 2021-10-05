Sweet Meet для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16.29 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:64,22 Мб
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Sweet Meet - приложение для знакомств, чтобы познакомиться с девушкой, найти парня, расширить круг общения или найти друзей для путешествия. Все, что вам надо – написать свое имя, пол и возраст или войти через социальные сети. И, что самое важное, приложение полностью бесплатно. Никто не потребует у вас денег если вы будете искать новых друзей, общаться с ними или отправлять им подарки.

Основные возможности Sweet Meet:

  • Настройка параметров для поиска нужного партнера.
  • При совпадении симпатий, вам придёт уведомление и вы сможете сразу начать чат.
  • Переведите своё общение в реальность.
  • Круглосуточная поддержка и помощь в решении всех проблем 24 на 7.
  • Знакомства рядом, и не важно где вы живете, в России или Беларуси, хотите пообщаться в Украине, или ищете друзей и любимых в Москве или Санкт-Петербурге, Новосибирске, Минске, Киеве, или где угодно еще.
  • Пишите симпатичным людям, получайте лайки, размещайте фото и оставляйте комментарии.
  • Возможность войти в приложение, используя свой аккаунт Фотострана.
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Отзывы о программе Sweet Meet

Admin

Отзывов о программе Sweet Meet 1.16.29 пока нет, можете добавить...

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