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Калькулятор в столбик для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:4,13 Мб
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Калькулятор в столбик - бесплатный, очень простой и удобный калькулятор для школьников, который предназначен для решения таких задач как деление в столбик, умножение столбиком, сложение и вычитание чисел в столбик. Пользоваться программой очень просто - достаточно ввести пример из учебника по математике и сразу получите решение столбиком.

Приложение поддерживает разные способы деления столбиком, как например деление с остатком и без. Вычисление происходит до указанной точности. Поддерживаются десятичные периодические дроби.

Основные возможности программы:

  • деление в столбик;
  • история операций хранит до 1000 записей. Всегда можно посмотреть вчерашние вычисления;
  • умножение в столбик;
  • поле решения можно масштабировать;
  • сложение в столбик;
  • вычисление до указанной точности;
  • поддерживаются десятичные периодические дроби;
  • вычитание столбиком.
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