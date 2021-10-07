Калькулятор в столбик для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|andrew.brusentsov
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,13 Мб
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Калькулятор в столбик - бесплатный, очень простой и удобный калькулятор для школьников, который предназначен для решения таких задач как деление в столбик, умножение столбиком, сложение и вычитание чисел в столбик. Пользоваться программой очень просто - достаточно ввести пример из учебника по математике и сразу получите решение столбиком.
Приложение поддерживает разные способы деления столбиком, как например деление с остатком и без. Вычисление происходит до указанной точности. Поддерживаются десятичные периодические дроби.
Основные возможности программы:
- деление в столбик;
- история операций хранит до 1000 записей. Всегда можно посмотреть вчерашние вычисления;
- умножение в столбик;
- поле решения можно масштабировать;
- сложение в столбик;
- вычисление до указанной точности;
- поддерживаются десятичные периодические дроби;
- вычитание столбиком.
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