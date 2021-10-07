Калькулятор в столбик - бесплатный, очень простой и удобный калькулятор для школьников, который предназначен для решения таких задач как деление в столбик, умножение столбиком, сложение и вычитание чисел в столбик. Пользоваться программой очень просто - достаточно ввести пример из учебника по математике и сразу получите решение столбиком.

Приложение поддерживает разные способы деления столбиком, как например деление с остатком и без. Вычисление происходит до указанной точности. Поддерживаются десятичные периодические дроби.

Основные возможности программы: