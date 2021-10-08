AweEraser - утилита для надежного удаления данных, которое позволяет безвозвратно удалить важную информацию с вашего компьютера или накопителя, без возможности ее восстановления. Поддерживаются все наиболее распространенные файловые системы, в том числе FAT 12/16/32, NTFS, NTFS 5, EXT 2/3, exFAT, HFS и т.д.

В настройках можно выбрать предпочитаемый метод удаления данных: HMG IS5 (Infosec Standard 5), German FOFIS, DOD 5220.22-M, U.S. Army AR380-19, также "Метод Гутмана".

Основные возможности AweEraser: