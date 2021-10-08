AweEraser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 9.95$
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Magoshare
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|17,71 Мб
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AweEraser - утилита для надежного удаления данных, которое позволяет безвозвратно удалить важную информацию с вашего компьютера или накопителя, без возможности ее восстановления. Поддерживаются все наиболее распространенные файловые системы, в том числе FAT 12/16/32, NTFS, NTFS 5, EXT 2/3, exFAT, HFS и т.д.
В настройках можно выбрать предпочитаемый метод удаления данных: HMG IS5 (Infosec Standard 5), German FOFIS, DOD 5220.22-M, U.S. Army AR380-19, также "Метод Гутмана".
Основные возможности AweEraser:
- Безопасное и безвозвратное удаление данных с ПК, ноутбука, HDD/SSD, USB флэш-накопителя, карты памяти, цифрового фотоаппарата и других устройств хранения данных.
- Поддержка различных файловых систем, в том числе FAT 12/16/32, NTFS, NTFS 5, EXT 2/3, exFAT, HFS и т.д.
- Проверенные стандарты стирания данных, включая HMG IS5 (Infosec Standard 5), German FOFIS, DOD 5220.22-M, U.S. Army AR380-19, также "Метод Гутмана".
- Безвозвратное стирание данных с жесткого диска или накопителя без повреждения и без сокращения срока службы вашего устройства.
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