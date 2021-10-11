Delivery Club для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.46.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Delivery Club
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|35,93 Мб
|СКАЧАТЬ
Delivery Club - быстрое и удобное приложение для заказа еды и продуктов, которое предлагает более 40 000 ресторанов и кафе на выбор, широкий выбор блюд и кухонь, все ваши любимые кафе и рестораны, еда на дом и в офис, а также доставку свежих продуктов.
Основные возможности Delivery Club:
- Возможность найти блюдо на любой вкус.
- Наличие экспресс доставки за 30 минут.
- Заказ еды осуществляется по ценам меню ресторанов.
- Фотографии блюд и актуальное меню, а так же более 40 тысяч отзывов о ресторанах и система рейтингов.
- Вкусная еда всего в несколько кликов. Никаких звонков и утомительных ожиданий! Можно без регистрации.
- Эксклюзивные акции от ресторанов и множество специальных предложений и акций.
- За каждый заказ начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно использовать, обменяв их на еду за баллы.
- Оплата Google Pay и банковскими картами прямо из приложения. Приложение сохраняет историю всех заказов.
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Admin
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