Delivery Club - быстрое и удобное приложение для заказа еды и продуктов, которое предлагает более 40 000 ресторанов и кафе на выбор, широкий выбор блюд и кухонь, все ваши любимые кафе и рестораны, еда на дом и в офис, а также доставку свежих продуктов.

Основные возможности Delivery Club: