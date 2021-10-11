Delivery Club для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.46.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:35,93 Мб
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Delivery Club - быстрое и удобное приложение для заказа еды и продуктов, которое предлагает более 40 000 ресторанов и кафе на выбор, широкий выбор блюд и кухонь, все ваши любимые кафе и рестораны, еда на дом и в офис, а также доставку свежих продуктов.

Основные возможности Delivery Club:

  • Возможность найти блюдо на любой вкус.
  • Наличие экспресс доставки за 30 минут.
  • Заказ еды осуществляется по ценам меню ресторанов.
  • Фотографии блюд и актуальное меню, а так же более 40 тысяч отзывов о ресторанах и система рейтингов.
  • Вкусная еда всего в несколько кликов. Никаких звонков и утомительных ожиданий! Можно без регистрации.
  • Эксклюзивные акции от ресторанов и множество специальных предложений и акций.
  • За каждый заказ начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно использовать, обменяв их на еду за баллы.
  • Оплата Google Pay и банковскими картами прямо из приложения. Приложение сохраняет историю всех заказов.
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Отзывы о программе Delivery Club

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