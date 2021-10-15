Net Disabler - небольшая и простая в использовании утилита, которая предназначена для быстрого включения и выключения интернета на ПК или ноутбуке. Сверху приложения отображается текущее состояние интернет-соединения.

Пользователям доступно четыре метода блокировки Интернета - присутствует возможность выбрать как один из них, так и комбинацию из нескольких методов или же использовать все сразу.

Отключить сетевой адаптер.

Блокировать с помощью DNS.

Блокировать с помощью прокси-сервера.

Блокировать с помощью брандмауэра Windows.

После выбора необходимо нажать кнопку Отключить интернет для завершения операции. Для того, чтобы вернуть интернет обратно, просто используйте кнопку Включить интернет. В меню можно выбрать сетевые адаптеры, установить пароль, открыть диспетчер устройств, настройки сетевых подключений или брандмауэра.

Основные функции Net Disabler: