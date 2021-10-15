Net Disabler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|1,06 Мб
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Net Disabler - небольшая и простая в использовании утилита, которая предназначена для быстрого включения и выключения интернета на ПК или ноутбуке. Сверху приложения отображается текущее состояние интернет-соединения.
Пользователям доступно четыре метода блокировки Интернета - присутствует возможность выбрать как один из них, так и комбинацию из нескольких методов или же использовать все сразу.
- Отключить сетевой адаптер.
- Блокировать с помощью DNS.
- Блокировать с помощью прокси-сервера.
- Блокировать с помощью брандмауэра Windows.
После выбора необходимо нажать кнопку Отключить интернет для завершения операции. Для того, чтобы вернуть интернет обратно, просто используйте кнопку Включить интернет. В меню можно выбрать сетевые адаптеры, установить пароль, открыть диспетчер устройств, настройки сетевых подключений или брандмауэра.
Основные функции Net Disabler:
- Предлагает 4 метода блокировки Интернета.
- Наличие функции защиты паролем.
- Портативное и бесплатное приложение.
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