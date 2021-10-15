Net Disabler для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1,06 Мб
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Net Disabler скриншот № 1
Net Disabler скриншот № 2

Net Disabler - небольшая и простая в использовании утилита, которая предназначена для быстрого включения и выключения интернета на ПК или ноутбуке. Сверху приложения отображается текущее состояние интернет-соединения.

Пользователям доступно четыре метода блокировки Интернета - присутствует возможность выбрать как один из них, так и комбинацию из нескольких методов или же использовать все сразу.

  • Отключить сетевой адаптер.
  • Блокировать с помощью DNS.
  • Блокировать с помощью прокси-сервера.
  • Блокировать с помощью брандмауэра Windows.

После выбора необходимо нажать кнопку Отключить интернет для завершения операции. Для того, чтобы вернуть интернет обратно, просто используйте кнопку Включить интернет. В меню можно выбрать сетевые адаптеры, установить пароль, открыть диспетчер устройств, настройки сетевых подключений или брандмауэра.

Основные функции Net Disabler:

  • Предлагает 4 метода блокировки Интернета.
  • Наличие функции защиты паролем.
  • Портативное и бесплатное приложение.
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