Apteka.RU для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:8,17 Мб
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Apteka.RU - удобный сервис по поиску и заказу лекарств и иных товаров для красоты и здоровья на сайте российского сервиса Apteka.RU, благодаря которому можно быстро заказывать любые препараты с вашего телефона и получать заказ в одной из 15 000 аптек-партнеров. Присутствует удобный поиск по названию средства или по действующему веществу, быстрое оформление заказа, доставка в любую из 12000 аптек в 95 городах России и мноое другое.

Основные возможности Apteka.RU:

  • Мгновенный поиск по базе более чем из 10 000 товаров для красоты и здоровья;
  • Доставка заказа в любую из 12000 аптек в 95 городах России;
  • Удобный поиск по названию средства или по действующему веществу;
  • Быстрое оформление заказа ― еще проще, чем на сайте;
  • Никаких лишних функций;
  • Регулярные бесплатные обновления, которые будут делать приложение еще удобней и функциональней.
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Отзывы о программе Apteka.RU

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Отзывов о программе Apteka.RU 3.2.16 пока нет, можете добавить...

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