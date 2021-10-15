Apteka.RU для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|АО НПК Катрен
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8,17 Мб
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Apteka.RU - удобный сервис по поиску и заказу лекарств и иных товаров для красоты и здоровья на сайте российского сервиса Apteka.RU, благодаря которому можно быстро заказывать любые препараты с вашего телефона и получать заказ в одной из 15 000 аптек-партнеров. Присутствует удобный поиск по названию средства или по действующему веществу, быстрое оформление заказа, доставка в любую из 12000 аптек в 95 городах России и мноое другое.
Основные возможности Apteka.RU:
- Мгновенный поиск по базе более чем из 10 000 товаров для красоты и здоровья;
- Доставка заказа в любую из 12000 аптек в 95 городах России;
- Удобный поиск по названию средства или по действующему веществу;
- Быстрое оформление заказа ― еще проще, чем на сайте;
- Никаких лишних функций;
- Регулярные бесплатные обновления, которые будут делать приложение еще удобней и функциональней.
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Admin
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