Sony News Suite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.33.30.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sony Network Communications Inc.
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,55 Мб
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Sony News Suite - новостное приложение, которое позволяет переключаться между вкладкой "Новости", где можно найти последние текущие новости, и вкладкой "Мои веб-каналы", где можно прочитать новости, отобранные в соответствии с вашими интересами.
Ключевые особенности Sony News Suite:
- Для удобства чтения все текущие новости сгруппированы в широкий набор тематических подборок вроде "Общие новости", "Развлечения", "Спорт", "Еда" и другие.
- Наслаждайтесь подборкой новостей в соответствии с вашими интересами на вкладке "Мои веб-каналы".
- Возможность персонализировать вкладку "Мои веб-каналы". Просто выберите темы из списков лент вкладки "Новости" или введите любимые ключевые слова.
- Список ключевых слов. Просто введите имена любимых знаменитостей, компаний или ваше место жительства и мгновенно получите все последние новости о них , отсортированные в хронологическом порядке.
- Возможность сохранять заинтересовавшие вас статьи в списке закладок или поделитесь ими в Фейсбуке или Твиттере.
- Настраиваемые уведомления о самых важных новостях.
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Admin
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