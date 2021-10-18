Sony News Suite для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.33.30.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,55 Мб
СКАЧАТЬ
Sony News Suite скриншот № 1
Sony News Suite скриншот № 2
Sony News Suite скриншот № 3
Sony News Suite скриншот № 4

Sony News Suite - новостное приложение, которое позволяет переключаться между вкладкой "Новости", где можно найти последние текущие новости, и вкладкой "Мои веб-каналы", где можно прочитать новости, отобранные в соответствии с вашими интересами.

Ключевые особенности Sony News Suite:

  • Для удобства чтения все текущие новости сгруппированы в широкий набор тематических подборок вроде "Общие новости", "Развлечения", "Спорт", "Еда" и другие.
  • Наслаждайтесь подборкой новостей в соответствии с вашими интересами на вкладке "Мои веб-каналы".
  • Возможность персонализировать вкладку "Мои веб-каналы". Просто выберите темы из списков лент вкладки "Новости" или введите любимые ключевые слова.
  • Список ключевых слов. Просто введите имена любимых знаменитостей, компаний или ваше место жительства и мгновенно получите все последние новости о них , отсортированные в хронологическом порядке.
  • Возможность сохранять заинтересовавшие вас статьи в списке закладок или поделитесь ими в Фейсбуке или Твиттере.
  • Настраиваемые уведомления о самых важных новостях.
ТОП-сегодня раздела "Ньюс ридеры, новости"
 

скачать 4PDA4PDA 1.9.35

Бесплатное Android-приложение, которое представляет собой официальный клиент от популярного...

скачать ForPDAForPDA 1.0.1 (13636)

Простой и удобный альтернативный клиент для сайта 4pda.ru, благодаря которому можно...

скачать Яндекс.ДзенЯндекс.Дзен 21.8.2

Доступ к персонализированному контенту от Яндекса. Присутствует возможность настраивать...

скачать RSS ReaderRSS Reader 1.7.7

Удобное приложение для мобильных устройств под управлением ОС Android, которое...

скачать EurosportEurosport 7.7.1

Eurosport – все самые популярные и актуальные новости мира спорта от крупнейшей европейской...

скачать TorampToramp 1.4.3.2

Приложение Toramp создано, что бы вы всегда были в курсе выхода новых сериалов или серий....

Отзывы о программе Sony News Suite

Admin

Отзывов о программе Sony News Suite 5.2.33.30.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв