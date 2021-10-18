Sony News Suite - новостное приложение, которое позволяет переключаться между вкладкой "Новости", где можно найти последние текущие новости, и вкладкой "Мои веб-каналы", где можно прочитать новости, отобранные в соответствии с вашими интересами.

Ключевые особенности Sony News Suite: