FileMaster для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SmartVisionMobi
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,76 Мб
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FileMaster - приложение, которое позволяет легко и эффективно управлять файлами на вашем мобильном Android-устройстве, а также поможет обработать все файлы, вне зависимости от того, хранятся ли они в памяти устройства, на карте micro SD или в локальной сети.
Присутствует возможность копировать, перемещать, переименовывать, удалять и предоставлять общий доступ к файлам, используя любое из облачных хранилищ. Также он позволяет Вам просматривать и получать доступ к файлам по категориям.
Основные возможности FileMaster:
- Возможность разделить все файлы по категориям: Загрузки из Интернета, Bluetooth с ближайших устройств, Изображения, Видео, Музыка, Документы (pdf, xls, ppt и др.), Архивы (zip , rar и др.) и файлы APK.
- Оптимизированная поисковая система файлового менеджера для ультра быстрого поиска файлов во внутреннем хранилище и на SD-карте.
- Возможность использовать его для воспроизведения локальных медиафайлов на Вашем устройстве Chromecast, например Google Home, Android TV и других устройствах.
- Помогает освободить место для хранения, удаляя ненужные, остаточные файлы и файлы кеша, замедляющие работу телефона.
- Интеллектуальный анализ использования хранилища, обнаруживая большие, избыточные и вновь созданные файлы.
- Редактирование файлов на ходу. Поддерживаются любые типы текстовых файлов, например, HTML, XHTML, TXT и др.
- Организация медиафайлов WhatsApp, например, фотографий, файлов GIF, видео, аудио, стикеров, документов и т. д.
- Встроенная передача файлов по Wi-Fi на другой телефон или ПК даже без подключения к Интернету. Без ограничений по размеру и типу файлов пользователи могут чрезвычайно быстро передавать любые файлы, включая приложения, видео, музыку, картинки и т. д.
- Бесплатный файловый менеджер и проводник для управления локальными файлами.
- Вход в приложение при помощи отпечатка пальца, пароля или графического ключа, в зависимости от Вашего устройства.
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