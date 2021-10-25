FileMaster для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,76 Мб
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FileMaster - приложение, которое позволяет легко и эффективно управлять файлами на вашем мобильном Android-устройстве, а также поможет обработать все файлы, вне зависимости от того, хранятся ли они в памяти устройства, на карте micro SD или в локальной сети.

Присутствует возможность копировать, перемещать, переименовывать, удалять и предоставлять общий доступ к файлам, используя любое из облачных хранилищ. Также он позволяет Вам просматривать и получать доступ к файлам по категориям.

Основные возможности FileMaster:

  • Возможность разделить все файлы по категориям: Загрузки из Интернета, Bluetooth с ближайших устройств, Изображения, Видео, Музыка, Документы (pdf, xls, ppt и др.), Архивы (zip , rar и др.) и файлы APK.
  • Оптимизированная поисковая система файлового менеджера для ультра быстрого поиска файлов во внутреннем хранилище и на SD-карте.
  • Возможность использовать его для воспроизведения локальных медиафайлов на Вашем устройстве Chromecast, например Google Home, Android TV и других устройствах.
  • Помогает освободить место для хранения, удаляя ненужные, остаточные файлы и файлы кеша, замедляющие работу телефона.
  • Интеллектуальный анализ использования хранилища, обнаруживая большие, избыточные и вновь созданные файлы.
  • Редактирование файлов на ходу. Поддерживаются любые типы текстовых файлов, например, HTML, XHTML, TXT и др.
  • Организация медиафайлов WhatsApp, например, фотографий, файлов GIF, видео, аудио, стикеров, документов и т. д.
  • Встроенная передача файлов по Wi-Fi на другой телефон или ПК даже без подключения к Интернету. Без ограничений по размеру и типу файлов пользователи могут чрезвычайно быстро передавать любые файлы, включая приложения, видео, музыку, картинки и т. д.
  • Бесплатный файловый менеджер и проводник для управления локальными файлами.
  • Вход в приложение при помощи отпечатка пальца, пароля или графического ключа, в зависимости от Вашего устройства.
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