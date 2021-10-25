FileMaster - приложение, которое позволяет легко и эффективно управлять файлами на вашем мобильном Android-устройстве, а также поможет обработать все файлы, вне зависимости от того, хранятся ли они в памяти устройства, на карте micro SD или в локальной сети.

Присутствует возможность копировать, перемещать, переименовывать, удалять и предоставлять общий доступ к файлам, используя любое из облачных хранилищ. Также он позволяет Вам просматривать и получать доступ к файлам по категориям.

Основные возможности FileMaster: