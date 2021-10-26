Реальные Гости Вк для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,36 Мб
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Реальные Гости Вк - бесплатное приложение, которое позволяет отследить кто заходит на Вашу страницу в популярной социальной сети Вконтакте, а также покажет тех, кто недавно посещал (в течении ближайших 24 часов) Вашу страничку.

Следует отметить, что программа не отображает гостей по активности (если Вам кто-то поставил лайк, отправил комментарий, написал сообщение и т.п.), поскольку эту информацию Вы можете узнать и без подобного приложения. Приложение показывает не точное, а приблизительное время посещения страницы, поэтому нужно учитывать некую погрешность.

Особенности программы:

  • Отслеживание посетителей вашей страницы Вконтакте.
  • Отображение посетителей в течении ближайших 24 часов.
  • Программа не отображает гостей по активности.
  • Отображается приблизительное время посещения страницы.
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Отзывы о программе Реальные Гости Вк

Admin

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