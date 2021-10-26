Реальные Гости Вк - бесплатное приложение, которое позволяет отследить кто заходит на Вашу страницу в популярной социальной сети Вконтакте, а также покажет тех, кто недавно посещал (в течении ближайших 24 часов) Вашу страничку.

Следует отметить, что программа не отображает гостей по активности (если Вам кто-то поставил лайк, отправил комментарий, написал сообщение и т.п.), поскольку эту информацию Вы можете узнать и без подобного приложения. Приложение показывает не точное, а приблизительное время посещения страницы, поэтому нужно учитывать некую погрешность.

Особенности программы: