Fishing Points для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,12 Мб
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Fishing Points скриншот № 1
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Fishing Points скриншот № 4

Fishing Points - полезное приложение для заядлых рыбаков, благодаря которому можно находить оптимальные места для рыбалки в открытом море или озерах, используя онлайн режим с Google Maps или режим оффлайн, где не требуется интернет-соединение. Присутствует возможность делиться любимыми местами для рыбалки со своими друзьями-рыбаками.

Можно запланировать место для рыбалки в Google Earth и импортировать их в Fishing Points (поддерживаемые форматы файлов: KMZ и GPX). Доступен подробный 7-дневный прогноз погоды и приливов.

Основные возможности Fishing Points:

  • Возможность сохранять места для рыбалки.
  • Поиск мест для рыбалки при помощи GPS.
  • Возможность отмечать улов.
  • Ежедневные прогнозы активности рыбы.
  • Текущие погодные условия.
  • Подробный прогноз погоды.
  • Карты приливов.
  • Часовой прогноз волн.
  • Температура моря.
  • Течения.
  • Время закатов и рассветов.
  • Информация о фазах луны.
  • Импортируйте места для рыбалки в форматах kmz или gpx с других устройств.
  • Делитесь своими местами с друзьями-рыбаками.
  • Морская, британская и метрическая системы измерения.
  • Поддержка многочисленных форматов координат.
  • Компас.
  • Измерение дистанций.
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Отзывы о программе Fishing Points

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