Fishing Points для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fishing Points d.o.o.
|Категории:
|Карты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,12 Мб
|СКАЧАТЬ
Fishing Points - полезное приложение для заядлых рыбаков, благодаря которому можно находить оптимальные места для рыбалки в открытом море или озерах, используя онлайн режим с Google Maps или режим оффлайн, где не требуется интернет-соединение. Присутствует возможность делиться любимыми местами для рыбалки со своими друзьями-рыбаками.
Можно запланировать место для рыбалки в Google Earth и импортировать их в Fishing Points (поддерживаемые форматы файлов: KMZ и GPX). Доступен подробный 7-дневный прогноз погоды и приливов.
Основные возможности Fishing Points:
- Возможность сохранять места для рыбалки.
- Поиск мест для рыбалки при помощи GPS.
- Возможность отмечать улов.
- Ежедневные прогнозы активности рыбы.
- Текущие погодные условия.
- Подробный прогноз погоды.
- Карты приливов.
- Часовой прогноз волн.
- Температура моря.
- Течения.
- Время закатов и рассветов.
- Информация о фазах луны.
- Импортируйте места для рыбалки в форматах kmz или gpx с других устройств.
- Делитесь своими местами с друзьями-рыбаками.
- Морская, британская и метрическая системы измерения.
- Поддержка многочисленных форматов координат.
- Компас.
- Измерение дистанций.
RMaps - утилита для ориентирования на местности с использованием GPS. Умеет работать как с...
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...
Удобный сервис для мгновенного онлайн заказа авто в городах Украины и Грузии....
EasyWay – в приложении представлены маршруты общественного транспорта для Болгарии,...
Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...
Бесплатное приложение для прокладывания маршрута на карте с gps-трекером, которое сделает...
Отзывы о программе Fishing Points
Admin
Отзывов о программе Fishing Points 3.5.5 пока нет, можете добавить...