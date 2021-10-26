Fishing Points - полезное приложение для заядлых рыбаков, благодаря которому можно находить оптимальные места для рыбалки в открытом море или озерах, используя онлайн режим с Google Maps или режим оффлайн, где не требуется интернет-соединение. Присутствует возможность делиться любимыми местами для рыбалки со своими друзьями-рыбаками.

Можно запланировать место для рыбалки в Google Earth и импортировать их в Fishing Points (поддерживаемые форматы файлов: KMZ и GPX). Доступен подробный 7-дневный прогноз погоды и приливов.

Основные возможности Fishing Points: