Text для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cosmoshark LLC.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,47 Мб
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Text - приложение, с помощью которого можно легко добавлять надписи на фото или любые изображения, используя для этого огромное количество разнообразных шрифтов, стикеров и различные фоны. Также доступны эффекты для фото, гибкие настройки любого слоя и много другое. Пишите текст на любых изображениях, создавайте красивые коллажи и открытки, посты, оформляйте инстаграм-истории и делитесь с друзьями.
Ключевые особенности Text:
- Добавляйте надписи на любые изображения: загружайте собственные или выбирайте фон.
- Большой выбор кириллических шрифтов, огромное количество стикеров и фонов на разные темы.
- Гибкие настройки для любой части текста: выбирайте шрифт, изменяйте цвета и расстояния между буквами, добавляйте обводку и тени.
- Красивые фоны и фоновые картинки, чтобы собрать коллаж уже есть в приложении. Выбирайте фон, добавьте стрикеры или напишите текст и коллаж готов.
- Создавайте коллажи, открытки, посты, оформляйте инстаграм-истории и делитесь с друзьями.
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