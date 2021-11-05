Text для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27,47 Мб
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Text - приложение, с помощью которого можно легко добавлять надписи на фото или любые изображения, используя для этого огромное количество разнообразных шрифтов, стикеров и различные фоны. Также доступны эффекты для фото, гибкие настройки любого слоя и много другое. Пишите текст на любых изображениях, создавайте красивые коллажи и открытки, посты, оформляйте инстаграм-истории и делитесь с друзьями.

Ключевые особенности Text:

  • Добавляйте надписи на любые изображения: загружайте собственные или выбирайте фон.
  • Большой выбор кириллических шрифтов, огромное количество стикеров и фонов на разные темы.
  • Гибкие настройки для любой части текста: выбирайте шрифт, изменяйте цвета и расстояния между буквами, добавляйте обводку и тени.
  • Красивые фоны и фоновые картинки, чтобы собрать коллаж уже есть в приложении. Выбирайте фон, добавьте стрикеры или напишите текст и коллаж готов.
  • Создавайте коллажи, открытки, посты, оформляйте инстаграм-истории и делитесь с друзьями.
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