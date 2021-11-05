Text - приложение, с помощью которого можно легко добавлять надписи на фото или любые изображения, используя для этого огромное количество разнообразных шрифтов, стикеров и различные фоны. Также доступны эффекты для фото, гибкие настройки любого слоя и много другое. Пишите текст на любых изображениях, создавайте красивые коллажи и открытки, посты, оформляйте инстаграм-истории и делитесь с друзьями.

Ключевые особенности Text: