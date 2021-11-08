BitTorrent Web для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.3.3775 (8474) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BitTorrent, Inc.
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|20,23 Мб
|СКАЧАТЬ
BitTorrent Web - простой и удобный в эксплуатации онлайн торрент-клиент, позволяющий быстро загружать торренты не покидая браузер, а также воспроизводить аудио/видео файлы во встроенной проигрывателе во время их загрузки.
Присутствует поиск торрентов в Google, мгновенное проигрывание торрент-файлов и магнет-ссылок, возможность изменять месторасположение папки для скачивания торрентов, включить автозапуск BitTorrent Web при старте Windows и прочее.
Основные возможности BitTorrent Web:
- Простой и безопасный поиск.
- Скачивание и проигрывание торрентов всего в несколько кликов мышью.
- Наличие токенов BTT, которые можно использовать для увеличения скорости скачивания.
- Воспроизведение торрент-файлов и магнет-ссылок прямо во время их загрузки в браузере.
- Сортировка закачек по статусу, названию, дате закачки и пр.
- Возможность установить в настройках максимальное количество скачиваемых torrent файлов.
- Загрузка любых файлов в выбранную пользователем папку.
- Возможность делиться торрентами с друзьями.
- Автозапуск BitTorrent Web при старте Windows.
- Возможность установить максимальную скорость входящего/исходящего трафика для торрентов.
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