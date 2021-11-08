BitTorrent Web - простой и удобный в эксплуатации онлайн торрент-клиент, позволяющий быстро загружать торренты не покидая браузер, а также воспроизводить аудио/видео файлы во встроенной проигрывателе во время их загрузки.

Присутствует поиск торрентов в Google, мгновенное проигрывание торрент-файлов и магнет-ссылок, возможность изменять месторасположение папки для скачивания торрентов, включить автозапуск BitTorrent Web при старте Windows и прочее.

Основные возможности BitTorrent Web: