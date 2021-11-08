BitTorrent Web для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.3.3775 (8474) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:20,23 Мб
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BitTorrent Web - простой и удобный в эксплуатации онлайн торрент-клиент, позволяющий быстро загружать торренты не покидая браузер, а также воспроизводить аудио/видео файлы во встроенной проигрывателе во время их загрузки.

Присутствует поиск торрентов в Google, мгновенное проигрывание торрент-файлов и магнет-ссылок, возможность изменять месторасположение папки для скачивания торрентов, включить автозапуск BitTorrent Web при старте Windows и прочее.

Основные возможности BitTorrent Web:

  • Простой и безопасный поиск.
  • Скачивание и проигрывание торрентов всего в несколько кликов мышью.
  • Наличие токенов BTT, которые можно использовать для увеличения скорости скачивания.
  • Воспроизведение торрент-файлов и магнет-ссылок прямо во время их загрузки в браузере.
  • Сортировка закачек по статусу, названию, дате закачки и пр.
  • Возможность установить в настройках максимальное количество скачиваемых torrent файлов.
  • Загрузка любых файлов в выбранную пользователем папку.
  • Возможность делиться торрентами с друзьями.
  • Автозапуск BitTorrent Web при старте Windows.
  • Возможность установить максимальную скорость входящего/исходящего трафика для торрентов.
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