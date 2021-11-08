PowerDVD - мощный и удобный мультимедийный плеер, предлагающий высокое качество изображения и звука, поддержку скинов, легкость и гибкость в настройке, наличие технологии TrueTheater Noise Reduction для подавления цифрового шума, а также широкий спектр поддерживаемых аудио/видео форматов, включая AVI, MPG, MPEG, MP2, MP3, M1V/M2V), MOV, MIDI, WAV, ASF, WM, WMA, WMV и др.

Реализована полная поддержка DTS HD Audio и Dolby True HD Audio, присутствует возможность смотреть ролики на YouTube в разрешении до 8K, а также загружать любимые видео для просмотра в автономном режиме.

Особенности PowerDVD: