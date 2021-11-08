PowerDVD для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $69.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|21.0.2106.62 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|CyberLink Corp
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|311,78 Мб
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PowerDVD - мощный и удобный мультимедийный плеер, предлагающий высокое качество изображения и звука, поддержку скинов, легкость и гибкость в настройке, наличие технологии TrueTheater Noise Reduction для подавления цифрового шума, а также широкий спектр поддерживаемых аудио/видео форматов, включая AVI, MPG, MPEG, MP2, MP3, M1V/M2V), MOV, MIDI, WAV, ASF, WM, WMA, WMV и др.
Реализована полная поддержка DTS HD Audio и Dolby True HD Audio, присутствует возможность смотреть ролики на YouTube в разрешении до 8K, а также загружать любимые видео для просмотра в автономном режиме.
Особенности PowerDVD:
- Поддержкой HDR10 в форматах 4K и 8K.
- Высокое качество изображения и звука.
- Воспроизведение дисков Blu-ray, ISO-файлов и видеофайлов Ultra HD.
- Воспроизведение видео высокой четкости HEVC, AVC и XAVC-S, а также практически любых мультимедийных форматов.
- Поддержка DTS HD Audio и Dolby True HD Audio.
- Возможность смотреть YouTube в разрешении до 8K, а также загружать любимые видео для просмотра в автономном режиме.
- Воспроизведение медиафайлов с ПК, с локальной сети, с подключенных устройств, из "облачных" сервисов и т.п.
- Создание собственных плейлистов видео, аудио и изображений.
- Тонкая настройка качества изображения видеофайлов.
- Поддержка Dolby Digital Surround, DTS и высококачественного объемного звука 7.1.
- Объемный звук 5.1 на наушники и стереодинамики с Dolby Virtual Speaker и CyberLink TrueTheater Surround.
- Поддержка видео 360°, VR контента и пространственного звука.
- И многое другое...
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