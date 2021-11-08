PowerDVD для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:21.0.2106.62 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:311,78 Мб
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PowerDVD скриншот № 4

PowerDVD - мощный и удобный мультимедийный плеер, предлагающий высокое качество изображения и звука, поддержку скинов, легкость и гибкость в настройке, наличие технологии TrueTheater Noise Reduction для подавления цифрового шума, а также широкий спектр поддерживаемых аудио/видео форматов, включая AVI, MPG, MPEG, MP2, MP3, M1V/M2V), MOV, MIDI, WAV, ASF, WM, WMA, WMV и др.

Реализована полная поддержка DTS HD Audio и Dolby True HD Audio, присутствует возможность смотреть ролики на YouTube в разрешении до 8K, а также загружать любимые видео для просмотра в автономном режиме.

Особенности PowerDVD:

  • Поддержкой HDR10 в форматах 4K и 8K.
  • Высокое качество изображения и звука.
  • Воспроизведение дисков Blu-ray, ISO-файлов и видеофайлов Ultra HD.
  • Воспроизведение видео высокой четкости HEVC, AVC и XAVC-S, а также практически любых мультимедийных форматов.
  • Поддержка DTS HD Audio и Dolby True HD Audio.
  • Возможность смотреть YouTube в разрешении до 8K, а также загружать любимые видео для просмотра в автономном режиме.
  • Воспроизведение медиафайлов с ПК, с локальной сети, с подключенных устройств, из "облачных" сервисов и т.п.
  • Создание собственных плейлистов видео, аудио и изображений.
  • Тонкая настройка качества изображения видеофайлов.
  • Поддержка Dolby Digital Surround, DTS и высококачественного объемного звука 7.1.
  • Объемный звук 5.1 на наушники и стереодинамики с Dolby Virtual Speaker и CyberLink TrueTheater Surround.
  • Поддержка видео 360°, VR контента и пространственного звука.
  • И многое другое...
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