База ГИБДД для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,06 Мб
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База ГИБДД - мобильное приложение для проверки любого автомобиля по базам ГИБДД, с помощью которого можно проверить авто по гос номеру, осуществлять поиск VIN по гос номеру авто, проверять штрафы ГИБДД РФ с фото. Также имеются фото из объявлений по продаже авто на Антиперекуп, проверка авто на ДТП и аварии и многое другое.

Присутствует возможность проверить как использовали автомобиль и на каких условиях его приобрели, используя данные таможни, реестра такси по Москве и регионам, информацию международных аукционов, отчетов по лизингу реестра залогов и базы каршеринга. Кроме того благодаря приложению можно узнать возраст и средний пробег по данным Росстата, стоимость ОСАГО, сумму транспортного налога, данные по комплектации, историю техобслуживаний (по данным некоторых СТО) и пр.

Приложение дает возможность загрузить полный отчет по автомобилю и поделиться данными в мессенджере или в соцсетях. Для получения информации необходимо подключение к интернету.

Основные возможности программы База ГИБДД:

  • пробег авто по различным базам - vin проверка;
  • сведения об автомобиле из автотеки Госуслуги.авто;
  • информация из ПТС;
  • полная история регистрации;
  • данные владельца и срок владения;
  • проверка авто на ДТП;
  • проверка авто на арест;
  • проверка на угон авто;
  • история автомобиля;
  • залог в банке со ссылкой на документ из реестра залогов;
  • полис ОСАГО по VIN или госномеру;
  • проверка штрафов ГИБДД по госномеру и номеру СТС;
  • техосмотр по базе ГИБДД;
  • отзывные кампании автопроизводителей;
  • фото машины по госномеру;
  • проверка по базе ФССП на долги и штрафы, аресты;
  • проверка водительского удостоверения (ВУ) по базам ГИБДД и госуслуги;
  • VIN проверка авто ГИБДД на автокомпромат и антиперекуп;
  • розыск по базе Интерпола (ПРО-версия);
  • судебные постановления по авто (ПРО-версия);
  • наличие лицензии такси (ПРО-версия);
  • данные таможни (ПРО-версия);
  • расшифровка VIN Автокод (ПРО-версия);
  • комплектация по ВИН (ПРО-версия);
  • информация из закрытой базы ГИБДД (владельцы, адрес, СТС, ПТС и т.д.) (ПРО-версия).
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