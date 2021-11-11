База ГИБДД для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Perekupa Net
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,06 Мб
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База ГИБДД - мобильное приложение для проверки любого автомобиля по базам ГИБДД, с помощью которого можно проверить авто по гос номеру, осуществлять поиск VIN по гос номеру авто, проверять штрафы ГИБДД РФ с фото. Также имеются фото из объявлений по продаже авто на Антиперекуп, проверка авто на ДТП и аварии и многое другое.
Присутствует возможность проверить как использовали автомобиль и на каких условиях его приобрели, используя данные таможни, реестра такси по Москве и регионам, информацию международных аукционов, отчетов по лизингу реестра залогов и базы каршеринга. Кроме того благодаря приложению можно узнать возраст и средний пробег по данным Росстата, стоимость ОСАГО, сумму транспортного налога, данные по комплектации, историю техобслуживаний (по данным некоторых СТО) и пр.
Приложение дает возможность загрузить полный отчет по автомобилю и поделиться данными в мессенджере или в соцсетях. Для получения информации необходимо подключение к интернету.
Основные возможности программы База ГИБДД:
- пробег авто по различным базам - vin проверка;
- сведения об автомобиле из автотеки Госуслуги.авто;
- информация из ПТС;
- полная история регистрации;
- данные владельца и срок владения;
- проверка авто на ДТП;
- проверка авто на арест;
- проверка на угон авто;
- история автомобиля;
- залог в банке со ссылкой на документ из реестра залогов;
- полис ОСАГО по VIN или госномеру;
- проверка штрафов ГИБДД по госномеру и номеру СТС;
- техосмотр по базе ГИБДД;
- отзывные кампании автопроизводителей;
- фото машины по госномеру;
- проверка по базе ФССП на долги и штрафы, аресты;
- проверка водительского удостоверения (ВУ) по базам ГИБДД и госуслуги;
- VIN проверка авто ГИБДД на автокомпромат и антиперекуп;
- розыск по базе Интерпола (ПРО-версия);
- судебные постановления по авто (ПРО-версия);
- наличие лицензии такси (ПРО-версия);
- данные таможни (ПРО-версия);
- расшифровка VIN Автокод (ПРО-версия);
- комплектация по ВИН (ПРО-версия);
- информация из закрытой базы ГИБДД (владельцы, адрес, СТС, ПТС и т.д.) (ПРО-версия).
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Admin
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