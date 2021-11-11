База ГИБДД - мобильное приложение для проверки любого автомобиля по базам ГИБДД, с помощью которого можно проверить авто по гос номеру, осуществлять поиск VIN по гос номеру авто, проверять штрафы ГИБДД РФ с фото. Также имеются фото из объявлений по продаже авто на Антиперекуп, проверка авто на ДТП и аварии и многое другое.

Присутствует возможность проверить как использовали автомобиль и на каких условиях его приобрели, используя данные таможни, реестра такси по Москве и регионам, информацию международных аукционов, отчетов по лизингу реестра залогов и базы каршеринга. Кроме того благодаря приложению можно узнать возраст и средний пробег по данным Росстата, стоимость ОСАГО, сумму транспортного налога, данные по комплектации, историю техобслуживаний (по данным некоторых СТО) и пр.

Приложение дает возможность загрузить полный отчет по автомобилю и поделиться данными в мессенджере или в соцсетях. Для получения информации необходимо подключение к интернету.

Основные возможности программы База ГИБДД: