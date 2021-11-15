LIII BitTorrent Client для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.1.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|aliakseis
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|10,08 Мб
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LIII BitTorrent Client - утилита для обмена файлами с открытым исходным кодом, позволяющая загружать торренты с минимальным потреблением системных ресурсов. Программа выделяется на фоне конкурентов минималистичным, непринужденным интерфейсом и легкодоступными опциями.
Наряду со стандартными функциями, утилита предлагает удобное управление загрузками, гибкие настройки и т.д. Также есть возможность открывать торренты с URL-адресов или magnet-ссылок. LIII BitTorrent Client - это, безусловно, самый простой торрент-клиент, который является отличной альтернативой для пользователей, не желающих разбираться в огромном количестве разнообразных настроек. Кроме того, торрент-клиент не показывает рекламу, и это еще одно преимущество программы.
Помимо скорости и низких требований к ресурсам, LIII BitTorrent Client включает в себя все самое необходимое, что пользователь ожидает найти в торрент-клиенте. Приложение может быть установлено в качестве клиента по умолчанию в вашей системе. Также можно напрямую открывать торренты с magnet-ссылок. Это самый простой метод загрузки файлов такого типа. Когда вы выбираете торрент с сайта, щелкните на его magnet-ссылку, и программа автоматически откроет ссылку и тут же начнет загрузку.
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