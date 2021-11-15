LIII BitTorrent Client - утилита для обмена файлами с открытым исходным кодом, позволяющая загружать торренты с минимальным потреблением системных ресурсов. Программа выделяется на фоне конкурентов минималистичным, непринужденным интерфейсом и легкодоступными опциями.

Наряду со стандартными функциями, утилита предлагает удобное управление загрузками, гибкие настройки и т.д. Также есть возможность открывать торренты с URL-адресов или magnet-ссылок. LIII BitTorrent Client - это, безусловно, самый простой торрент-клиент, который является отличной альтернативой для пользователей, не желающих разбираться в огромном количестве разнообразных настроек. Кроме того, торрент-клиент не показывает рекламу, и это еще одно преимущество программы.

Помимо скорости и низких требований к ресурсам, LIII BitTorrent Client включает в себя все самое необходимое, что пользователь ожидает найти в торрент-клиенте. Приложение может быть установлено в качестве клиента по умолчанию в вашей системе. Также можно напрямую открывать торренты с magnet-ссылок. Это самый простой метод загрузки файлов такого типа. Когда вы выбираете торрент с сайта, щелкните на его magnet-ссылку, и программа автоматически откроет ссылку и тут же начнет загрузку.