MPV-EASY Player для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.34.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RJNo1.com
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|52,67 Мб
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MPV-EASY Player - мощный, функциональный и не требующий дополнительных манипуляций с кодеками видеоплеер для Windows с открытым исходным кодом, который сочетает в себе MPlayer2 и MPV. Имея в своем распоряжении приятный и интуитивно понятный интерфейс, пользователь сможет без особых проблем управлять любыми медиафайлами.
Приложение поддерживает воспроизведение видео 4K/HD/SD в высоком качестве без потерь. MPV-EASY Player предлагает множество возможностей для улучшения качества просмотра: информация о просматриваемом медиафайле, выбор соотношения сторон видео, панорамирование и развертка видео, размер видео, размер субтитров, скорость воспроизведения, аппаратное декодирование, OSD и многое другое.
В целом, MPV-EASY Player представляет собой высокоэффективный и удобный инструмент для воспроизведения мультимедийного контента, а также предлагает оптимальный способ насладиться любимыми фильмами и музыкой.
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