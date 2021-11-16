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MPV-EASY Player для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.34.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:52,67 Мб
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MPV-EASY Player - мощный, функциональный и не требующий дополнительных манипуляций с кодеками видеоплеер для Windows с открытым исходным кодом, который сочетает в себе MPlayer2 и MPV. Имея в своем распоряжении приятный и интуитивно понятный интерфейс, пользователь сможет без особых проблем управлять любыми медиафайлами.

Приложение поддерживает воспроизведение видео 4K/HD/SD в высоком качестве без потерь. MPV-EASY Player предлагает множество возможностей для улучшения качества просмотра: информация о просматриваемом медиафайле, выбор соотношения сторон видео, панорамирование и развертка видео, размер видео, размер субтитров, скорость воспроизведения, аппаратное декодирование, OSD и многое другое.

В целом, MPV-EASY Player представляет собой высокоэффективный и удобный инструмент для воспроизведения мультимедийного контента, а также предлагает оптимальный способ насладиться любимыми фильмами и музыкой.

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