Яндекс.Лавка - удобный сервис от Яндекса для быстрой доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома. В приложении можно найти все вам необходимо - хлеб, молоко, фрукты, стиральный порошок, воду, батарейки, и всё остальное, что можно купить в магазине у дома. Но теперь покупки принесут прямо к вам.

Фишка Яндекс.Лавки это скорость доставки, которая достигается благодаря тому, что в каждом районе — своя Яндекс.Лавка, совсем недалеко от вас. Сервис доступен в нескольких районах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга. Многие Яндекс.Лавки работают даже ночью.

Ключевые особенности Яндекс.Лавки: