Яндекс.Лавка для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Yandex Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,47 Мб
|СКАЧАТЬ
Яндекс.Лавка - удобный сервис от Яндекса для быстрой доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома. В приложении можно найти все вам необходимо - хлеб, молоко, фрукты, стиральный порошок, воду, батарейки, и всё остальное, что можно купить в магазине у дома. Но теперь покупки принесут прямо к вам.
Фишка Яндекс.Лавки это скорость доставки, которая достигается благодаря тому, что в каждом районе — своя Яндекс.Лавка, совсем недалеко от вас. Сервис доступен в нескольких районах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга. Многие Яндекс.Лавки работают даже ночью.
Ключевые особенности Яндекс.Лавки:
- быстрая доставка продуктов, готовой еды и товаров для дома (время доставки в середнем 11 минут);
- сервис доступен в нескольких районах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга;
- работает даже ночью.
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