Яндекс.Лавка для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
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Яндекс.Лавка - удобный сервис от Яндекса для быстрой доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома. В приложении можно найти все вам необходимо - хлеб, молоко, фрукты, стиральный порошок, воду, батарейки, и всё остальное, что можно купить в магазине у дома. Но теперь покупки принесут прямо к вам.

Фишка Яндекс.Лавки это скорость доставки, которая достигается благодаря тому, что в каждом районе — своя Яндекс.Лавка, совсем недалеко от вас. Сервис доступен в нескольких районах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга. Многие Яндекс.Лавки работают даже ночью.

Ключевые особенности Яндекс.Лавки:

  • быстрая доставка продуктов, готовой еды и товаров для дома (время доставки в середнем 11 минут);
  • сервис доступен в нескольких районах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга;
  • работает даже ночью.
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