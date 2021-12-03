Tesla Browser для Windows
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|95.0.4638.69 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|ROSTPAY LTD
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|13 / 152 | Статистика
|Размер:
|3,65 Мб
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Tesla Browser - это новый бесплатный браузер, созданный на основе движка Chromium. Что делает его таким особенным?
Tesla Browser настолько удачно сочетает в себе внешние данные Google Chrome и душу Яндекса, что пользоваться им - одно удовольствие. Минималистичный интерфейс и многофункциональность Tesla Browser делают его удобным инструментом для работы в интернете.
Предлагает высокую скорость работы (быстрое открытие вкладок, воспроизведение музыки и фильмов, работа в многозадачном режиме), безопасность (все ваши данные защищены по мировым стандартам), встроенный блокировщик рекламы, а также простоту и удобство использования (интерфейс браузера не перегружен вкладками, кнопками и лишней информацией).
Ключевые особенности Tesla Browser:
- высокая скорость работы;
- безопасность при работе в Интернете;
- надежное хранилище паролей с возможностью синхронизации;
- защита ваших личных данных;
- встроенный блокировщик рекламы;
- возможность выбрать любую поисковую систему: Google, Яндекс и другие.
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