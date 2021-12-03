Tesla Browser - это новый бесплатный браузер, созданный на основе движка Chromium. Что делает его таким особенным?

Tesla Browser настолько удачно сочетает в себе внешние данные Google Chrome и душу Яндекса, что пользоваться им - одно удовольствие. Минималистичный интерфейс и многофункциональность Tesla Browser делают его удобным инструментом для работы в интернете.

Предлагает высокую скорость работы (быстрое открытие вкладок, воспроизведение музыки и фильмов, работа в многозадачном режиме), безопасность (все ваши данные защищены по мировым стандартам), встроенный блокировщик рекламы, а также простоту и удобство использования (интерфейс браузера не перегружен вкладками, кнопками и лишней информацией).

Ключевые особенности Tesla Browser: