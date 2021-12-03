Tesla Browser для Windows

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Оценка: 4.17/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:95.0.4638.69 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):13 / 152 | Статистика
Размер:3,65 Мб
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Tesla Browser - это новый бесплатный браузер, созданный на основе движка Chromium. Что делает его таким особенным?

Tesla Browser настолько удачно сочетает в себе внешние данные Google Chrome и душу Яндекса, что пользоваться им - одно удовольствие. Минималистичный интерфейс и многофункциональность Tesla Browser делают его удобным инструментом для работы в интернете.

Предлагает высокую скорость работы (быстрое открытие вкладок, воспроизведение музыки и фильмов, работа в многозадачном режиме), безопасность (все ваши данные защищены по мировым стандартам), встроенный блокировщик рекламы, а также простоту и удобство использования (интерфейс браузера не перегружен вкладками, кнопками и лишней информацией).

Ключевые особенности Tesla Browser:

  • высокая скорость работы;
  • безопасность при работе в Интернете;
  • надежное хранилище паролей с возможностью синхронизации;
  • защита ваших личных данных;
  • встроенный блокировщик рекламы;
  • возможность выбрать любую поисковую систему: Google, Яндекс и другие.
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