Auto Screen Capture - утилита для автоматического снятия скриншотов, которая позволяет автоматически делать снимки рабочего стола через заданный промежуток времени.

Auto Screen Capture работает в фоновом режиме на вашем компьютере, делая скриншоты рабочего стола в течение всей недели. Можно запланировать, чтобы скриншоты делались каждый час, минуту, секунду или даже миллисекунду. Календарь показывает, в какие дни были сделаны скриншоты.

Данная утилита будет полезна в том случае, если вам к примеру необходимо сохранить запись того, что вы делали в течение определенного времени. Программа поддерживает захват не только активного рабочего стола, но и до 4 дополнительных экранов мониторов.

Ключевые особенности Auto Screen Capture: