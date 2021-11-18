Auto Screen Capture для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Gavin Kendall
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|975 Кб
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Auto Screen Capture - утилита для автоматического снятия скриншотов, которая позволяет автоматически делать снимки рабочего стола через заданный промежуток времени.
Auto Screen Capture работает в фоновом режиме на вашем компьютере, делая скриншоты рабочего стола в течение всей недели. Можно запланировать, чтобы скриншоты делались каждый час, минуту, секунду или даже миллисекунду. Календарь показывает, в какие дни были сделаны скриншоты.
Данная утилита будет полезна в том случае, если вам к примеру необходимо сохранить запись того, что вы делали в течение определенного времени. Программа поддерживает захват не только активного рабочего стола, но и до 4 дополнительных экранов мониторов.
Ключевые особенности Auto Screen Capture:
- автоматические снимки рабочего стола через заданный промежуток времени;
- сохранение скриншотов в формате BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF или WMF;
- настройка расписания захвата скриншотов (каждый час, минуту, секунду, миллисекунду);
- наличие календаря, отображающего, в какие дни были сделаны скриншоты;
- предпросмотр скриншотов;
- поддержка захвата не только активного рабочего стола, но и до 4 дополнительных экранов мониторов.
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