Auto Screen Capture для Windows

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:975 Кб
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Auto Screen Capture скриншот № 1
Auto Screen Capture скриншот № 2

Auto Screen Capture - утилита для автоматического снятия скриншотов, которая позволяет автоматически делать снимки рабочего стола через заданный промежуток времени.

Auto Screen Capture работает в фоновом режиме на вашем компьютере, делая скриншоты рабочего стола в течение всей недели. Можно запланировать, чтобы скриншоты делались каждый час, минуту, секунду или даже миллисекунду. Календарь показывает, в какие дни были сделаны скриншоты.

Данная утилита будет полезна в том случае, если вам к примеру необходимо сохранить запись того, что вы делали в течение определенного времени. Программа поддерживает захват не только активного рабочего стола, но и до 4 дополнительных экранов мониторов.

Ключевые особенности Auto Screen Capture:

  • автоматические снимки рабочего стола через заданный промежуток времени;
  • сохранение скриншотов в формате BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF или WMF;
  • настройка расписания захвата скриншотов (каждый час, минуту, секунду, миллисекунду);
  • наличие календаря, отображающего, в какие дни были сделаны скриншоты;
  • предпросмотр скриншотов;
  • поддержка захвата не только активного рабочего стола, но и до 4 дополнительных экранов мониторов.
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