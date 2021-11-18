SoundSwitch - инструмент с открытым исходным кодом, позволяющий менять устройства воспроизведения и/или записи по умолчанию с помощью "горячих" клавиш. Особенно данное приложение придется по душе тем пользователям, кто является обладателям нескольких звуковых карт или устройств воспроизведения подключенных к системе.

После установки на компьютер, программа работает в фоновом режиме. Правый клик по иконке программы в системном трее вызывает окно настроек, в котором можно задать удобное сочетание клавиш. Кроме этого, также вы можете выбрать, между какими устройствами нужно переключаться, исключив ненужные.

Встроенный автоматический апдейтер каждые 24 часа будет проверять репозиторий GitHub на наличие нового релиза. SoundSwitch требует Microsoft .NET Framework 5.0.0, а также Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017.