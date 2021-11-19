Яндекс.Недвижимость и Аренда - бесплатное приложение, благодаря которому можно быстро и легко разместить объявление, купить или снять квартиру и комнату без посредников, найти земельный участок, загородное жилье. Представляет удобный и безопасный сервис для поиска, аренды и продажи недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России.

Доступны различные фильтры, с помощью которых можно подбирать объявления по множеству параметров, а на карточке объявления будет указана вся информация о доме и удобствах в нём и вокруг него. Имеется огромная база данных, благодаря которой продажа и покупка жилья займет у вас еще меньше времени. Интересные предложения можно добавить в «Избранное», а позвонить — прямо из приложения, или же написать автору объявления в чат.

Ключевые особенности Яндекс.Недвижимость и Аренда: