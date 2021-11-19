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Яндекс.Недвижимость и Аренда для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Поиск
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:81,6 Мб
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Яндекс.Недвижимость и Аренда - бесплатное приложение, благодаря которому можно быстро и легко разместить объявление, купить или снять квартиру и комнату без посредников, найти земельный участок, загородное жилье. Представляет удобный и безопасный сервис для поиска, аренды и продажи недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России.

Доступны различные фильтры, с помощью которых можно подбирать объявления по множеству параметров, а на карточке объявления будет указана вся информация о доме и удобствах в нём и вокруг него. Имеется огромная база данных, благодаря которой продажа и покупка жилья займет у вас еще меньше времени. Интересные предложения можно добавить в «Избранное», а позвонить — прямо из приложения, или же написать автору объявления в чат.

Ключевые особенности Яндекс.Недвижимость и Аренда:

  • поиск квартир и комнат по параметрам или на карте;
  • 50 000 новых объявлений о продаже и аренде ежедневно;
  • подробная информация о квартирах в новостройках;
  • тепловые карты комфорта жизни в разных районах — транспортная доступность, каршеринг, инфраструктура (магазины, супермаркеты, развлечения), рейтинг школ;
  • возможность отсеивать квартиры с «уставшим» ремонтом.
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