Яндекс.Недвижимость и Аренда для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Yandex Apps
|Категория:
|Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|81,6 Мб
|СКАЧАТЬ
Яндекс.Недвижимость и Аренда - бесплатное приложение, благодаря которому можно быстро и легко разместить объявление, купить или снять квартиру и комнату без посредников, найти земельный участок, загородное жилье. Представляет удобный и безопасный сервис для поиска, аренды и продажи недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России.
Доступны различные фильтры, с помощью которых можно подбирать объявления по множеству параметров, а на карточке объявления будет указана вся информация о доме и удобствах в нём и вокруг него. Имеется огромная база данных, благодаря которой продажа и покупка жилья займет у вас еще меньше времени. Интересные предложения можно добавить в «Избранное», а позвонить — прямо из приложения, или же написать автору объявления в чат.
Ключевые особенности Яндекс.Недвижимость и Аренда:
- поиск квартир и комнат по параметрам или на карте;
- 50 000 новых объявлений о продаже и аренде ежедневно;
- подробная информация о квартирах в новостройках;
- тепловые карты комфорта жизни в разных районах — транспортная доступность, каршеринг, инфраструктура (магазины, супермаркеты, развлечения), рейтинг школ;
- возможность отсеивать квартиры с «уставшим» ремонтом.
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Отзывы о программе Яндекс.Недвижимость и Аренда
Admin
Отзывов о программе Яндекс.Недвижимость и Аренда 5.7.0 пока нет, можете добавить...