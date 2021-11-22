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Музыкальный плеер для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.7.85 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,99 Мб
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Отличный Музыкальный плеер с эквалайзером (с усилением басов, эффектом эха и т.д.), поддержкой всех форматов (включая MP3, MIDI, WAV, FLAC, AAC, APE и т.д.) и стильным пользовательским интерфейсом. Присутствует возможность выбрать понравившийся цвет или тему оформления.

Основные функции:

  • Поддержка всех музыкальных аудиоформатов, таких как MP3, MIDI, WAV, FLAC, AAC, APE и т. д.
  • Высококачественное воспроизведение музыки, песен, аудиофайлов и файлов в формате mp3.
  • Мощный эквалайзер с усилением басов, эффектом эха и т. д.
  • Воспроизведение песен в случайном, заданном порядке или по кругу.
  • Автоматический поиск аудиофайлов, управление песнями.
  • Просмотр по всем песням, исполнителям, альбомам, папкам и плейлистам.
  • Любимые песни и персонализированный плейлист.
  • Удобный поиск песен по ключевым словам.
  • Управление с экрана блокировки, воспроизведение в панели уведомлений.
  • Таймер сна.
  • Стильный дизайн и темы оформления.
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