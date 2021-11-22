Музыкальный плеер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.7.85 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|InShot Inc.
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,99 Мб
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Отличный Музыкальный плеер с эквалайзером (с усилением басов, эффектом эха и т.д.), поддержкой всех форматов (включая MP3, MIDI, WAV, FLAC, AAC, APE и т.д.) и стильным пользовательским интерфейсом. Присутствует возможность выбрать понравившийся цвет или тему оформления.
Основные функции:
- Поддержка всех музыкальных аудиоформатов, таких как MP3, MIDI, WAV, FLAC, AAC, APE и т. д.
- Высококачественное воспроизведение музыки, песен, аудиофайлов и файлов в формате mp3.
- Мощный эквалайзер с усилением басов, эффектом эха и т. д.
- Воспроизведение песен в случайном, заданном порядке или по кругу.
- Автоматический поиск аудиофайлов, управление песнями.
- Просмотр по всем песням, исполнителям, альбомам, папкам и плейлистам.
- Любимые песни и персонализированный плейлист.
- Удобный поиск песен по ключевым словам.
- Управление с экрана блокировки, воспроизведение в панели уведомлений.
- Таймер сна.
- Стильный дизайн и темы оформления.
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Отзывы о программе Музыкальный плеер
Admin
Отзывов о программе Музыкальный плеер 2.6.7.85 пока нет, можете добавить...