Adobe DNG Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:14.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:635,98 Мб
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Adobe DNG Converter - удобный в использовании инструмент, с помощью которого можно быстро и легко преобразовывать файлы RAW с цифровых камер более 350 моделей в формат DNG, сохраняя при этом обратную совместимость для новейших камер с целью использования файлов в более ранних версиях Photoshop, Lightroom, Bridge, After Effects и Photoshop Elements через DNG Converter.

Пользоваться приложением очень просто: достаточно указать папку с изображениями, которую требуется преобразовать в формат DNG, выбрать место сохранения и схему именования для новых файлов DNG, при необходимости изменить установки совместимости, и нажать кнопку "Преобразовать", после чего появится диалоговое окно, в котором отображается состояние процесса преобразования.

Digital Negative (DNG) — это открыто публикуемая спецификация файла в формате Raw, которая хранит необработанные данные, захваченные датчиком цифровой камеры перед их преобразованием в форматы JPEG или TIFF, а также стандартные данные EXIF, дату, время, сведения об использованной камере и ее настройках. Этот формат находится в свободном доступе для сторонних разработчиков программного обеспечения и оборудования с целью обеспечения поддержки.

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