Adobe DNG Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|14.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|635,98 Мб
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Adobe DNG Converter - удобный в использовании инструмент, с помощью которого можно быстро и легко преобразовывать файлы RAW с цифровых камер более 350 моделей в формат DNG, сохраняя при этом обратную совместимость для новейших камер с целью использования файлов в более ранних версиях Photoshop, Lightroom, Bridge, After Effects и Photoshop Elements через DNG Converter.
Пользоваться приложением очень просто: достаточно указать папку с изображениями, которую требуется преобразовать в формат DNG, выбрать место сохранения и схему именования для новых файлов DNG, при необходимости изменить установки совместимости, и нажать кнопку "Преобразовать", после чего появится диалоговое окно, в котором отображается состояние процесса преобразования.
Digital Negative (DNG) — это открыто публикуемая спецификация файла в формате Raw, которая хранит необработанные данные, захваченные датчиком цифровой камеры перед их преобразованием в форматы JPEG или TIFF, а также стандартные данные EXIF, дату, время, сведения об использованной камере и ее настройках. Этот формат находится в свободном доступе для сторонних разработчиков программного обеспечения и оборудования с целью обеспечения поддержки.
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