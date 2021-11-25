Adobe DNG Converter - удобный в использовании инструмент, с помощью которого можно быстро и легко преобразовывать файлы RAW с цифровых камер более 350 моделей в формат DNG, сохраняя при этом обратную совместимость для новейших камер с целью использования файлов в более ранних версиях Photoshop, Lightroom, Bridge, After Effects и Photoshop Elements через DNG Converter.

Пользоваться приложением очень просто: достаточно указать папку с изображениями, которую требуется преобразовать в формат DNG, выбрать место сохранения и схему именования для новых файлов DNG, при необходимости изменить установки совместимости, и нажать кнопку "Преобразовать", после чего появится диалоговое окно, в котором отображается состояние процесса преобразования.

Digital Negative (DNG) — это открыто публикуемая спецификация файла в формате Raw, которая хранит необработанные данные, захваченные датчиком цифровой камеры перед их преобразованием в форматы JPEG или TIFF, а также стандартные данные EXIF, дату, время, сведения об использованной камере и ее настройках. Этот формат находится в свободном доступе для сторонних разработчиков программного обеспечения и оборудования с целью обеспечения поддержки.