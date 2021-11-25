RS File Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RS Mobile Group
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,1 Мб
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RS File Manager - приложение, которое поможет вам легко управлять локальными и сетевыми файлами вашего телефона. Присутствует возможность копировать, перемещать, удалять, переименовывать, сжимать, разархивировать файлы и пр., искать файлы, входить в Google Drive, OneDrive или подключаться к локальной сети (SMB), подключаться к ftp и даже управлять своим телефоном в Интернете.
Основные функции RS File Manager:
- Возможность копировать, перемещать, удалять, переименовывать, сжимать, разархивировать файлы и пр.
- Поиск файла. Можно фильтровать файлы по категориям, включая изображения, музыку, видео и приложения.
- Возможность просматривать соответствующие категории в изображениях, видео, музыке, приложениях, документах, сжатых файлах, а также легко управлять ими и просматривать их.
- Управление сжатыми файлами (распаковка файлов zip, rar, 7z и obb, сжатие файлов в zip и 7z).
- Подключения к сетевым дискам, включая Google Drive, Dropbox, OneDrive, Yandex, подключение к локальной сети (SMB), к ftp и даже управлять своим телефоном в Интернете.
- Поддержка автоматического сканирования локальной сети и добавление серверов вручную, а также поддерживает протоколы SMB 1.0 и SMB 2.0.
- Множество FTP-соединений, включая ftp, sftp, ftps, возможность легко подключаться к различным устройствам с помощью WebDav.
- Просмотр файлов на смартфоне с ПК.
- Возможность очень легко управлять своим телевизором, включая управление файлами и приложениями.
- С помощью Bluetooth вы можете сканировать близлежащие устройства Bluetooth и управлять устройствами Bluetooth с помощью простого подключения.
- Возможность использовать функцию "Последние файлы", чтобы найти недавно сгенерированные файлы и легко найти нужные вам файлы.
- Корзина может кэшировать удаленные файлы, предотвращая удаление важных файлов.
- 128-битное шифрование при передаче и в облаке.
- Root Manager.
- Мультиязычность.
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Admin
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