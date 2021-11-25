RS File Manager - приложение, которое поможет вам легко управлять локальными и сетевыми файлами вашего телефона. Присутствует возможность копировать, перемещать, удалять, переименовывать, сжимать, разархивировать файлы и пр., искать файлы, входить в Google Drive, OneDrive или подключаться к локальной сети (SMB), подключаться к ftp и даже управлять своим телефоном в Интернете.

Основные функции RS File Manager: