RS File Manager для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,1 Мб
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RS File Manager - приложение, которое поможет вам легко управлять локальными и сетевыми файлами вашего телефона. Присутствует возможность копировать, перемещать, удалять, переименовывать, сжимать, разархивировать файлы и пр., искать файлы, входить в Google Drive, OneDrive или подключаться к локальной сети (SMB), подключаться к ftp и даже управлять своим телефоном в Интернете.

Основные функции RS File Manager:

  • Возможность копировать, перемещать, удалять, переименовывать, сжимать, разархивировать файлы и пр.
  • Поиск файла. Можно фильтровать файлы по категориям, включая изображения, музыку, видео и приложения.
  • Возможность просматривать соответствующие категории в изображениях, видео, музыке, приложениях, документах, сжатых файлах, а также легко управлять ими и просматривать их.
  • Управление сжатыми файлами  (распаковка файлов zip, rar, 7z и obb, сжатие файлов в zip и 7z).
  • Подключения к сетевым дискам, включая Google Drive, Dropbox, OneDrive, Yandex, подключение к локальной сети (SMB), к ftp и даже управлять своим телефоном в Интернете.
  • Поддержка автоматического сканирования локальной сети и добавление серверов вручную, а также поддерживает протоколы SMB 1.0 и SMB 2.0.
  • Множество FTP-соединений, включая ftp, sftp, ftps, возможность легко подключаться к различным устройствам с помощью WebDav.
  • Просмотр файлов на смартфоне с ПК.
  • Возможность очень легко управлять своим телевизором, включая управление файлами и приложениями.
  • С помощью Bluetooth вы можете сканировать близлежащие устройства Bluetooth и управлять устройствами Bluetooth с помощью простого подключения.
  • Возможность использовать функцию "Последние файлы", чтобы найти недавно сгенерированные файлы и легко найти нужные вам файлы.
  • Корзина может кэшировать удаленные файлы, предотвращая удаление важных файлов.
  • 128-битное шифрование при передаче и в облаке.
  • Root Manager.
  • Мультиязычность.
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