Kinovea для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,75 Мб
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Kinovea скриншот № 1
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Kinovea - программное обеспечение для анализа видео с открытым исходным кодом, позволяющее осуществлять сравнение, анализ и отслеживание движения, измерение угла, аннотирование и пр. Предназначено в первую очередь для тренеров, спортсменов и медицинских работников, и может быть полезна при изучении эргономики и анимации.

Предоставляет набор инструментов для захвата, замедления видео, изучения, сравнения и синхронизации, аннотирования, измерения технических характеристик. Присутствует возможность поворачивать видео, масштабировать его, исправлять соотношение сторон, добавлять аннотации, такие как метки и числа, линии и стрелки, кривые, многолинейные траектории, прямоугольники, маркеры, рисунки от руки и многое другое.

Основные возможности Kinovea:

  • Видеоплеер основан на библиотеках FFMpeg и поэтому может читать практически любой формат видео.
  • Статические изображения получают особую обработку и преобразуются в 10-секундные видеоролики, что позволяет создавать несколько страниц аннотаций на одном изображении.
  • Режим замедленной съемки.
  • Преобразование изображения (поворот, увеличение, деинтерлейс, исправление соотношения сторон).
  • Возможность синхронизации видео с разной частотой кадров.
  • Наложение двух видео друг на друга.
  • Создание ключевых изображений и прикрепление к ним текстовых комментариев.
  • Добавление примечаний, меток и чисел, линий и стрелок, кривые, многолинейные контуры, прямоугольники, маркеры, рисунки от руки.
  • Возможность импортировать в видео внешние изображения как объекты изображения.
  • Пользовательские инструменты могут иметь отслеживаемые и вычисляемые точки, измерения расстояний и углов, меню видимости, стиль, цвета и другие возможности.
  • Измерение промежутков времени с помощью хронометра, расстояния и углы с помощью инструментов "Линия", "Угол" и "Гониометр".
  • Наличие универсального модуля для веб-камер и других камер, совместимых с UVC.
  • и многое другое...
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