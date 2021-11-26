Kinovea для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Joan Charmant
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,75 Мб
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Kinovea - программное обеспечение для анализа видео с открытым исходным кодом, позволяющее осуществлять сравнение, анализ и отслеживание движения, измерение угла, аннотирование и пр. Предназначено в первую очередь для тренеров, спортсменов и медицинских работников, и может быть полезна при изучении эргономики и анимации.
Предоставляет набор инструментов для захвата, замедления видео, изучения, сравнения и синхронизации, аннотирования, измерения технических характеристик. Присутствует возможность поворачивать видео, масштабировать его, исправлять соотношение сторон, добавлять аннотации, такие как метки и числа, линии и стрелки, кривые, многолинейные траектории, прямоугольники, маркеры, рисунки от руки и многое другое.
Основные возможности Kinovea:
- Видеоплеер основан на библиотеках FFMpeg и поэтому может читать практически любой формат видео.
- Статические изображения получают особую обработку и преобразуются в 10-секундные видеоролики, что позволяет создавать несколько страниц аннотаций на одном изображении.
- Режим замедленной съемки.
- Преобразование изображения (поворот, увеличение, деинтерлейс, исправление соотношения сторон).
- Возможность синхронизации видео с разной частотой кадров.
- Наложение двух видео друг на друга.
- Создание ключевых изображений и прикрепление к ним текстовых комментариев.
- Добавление примечаний, меток и чисел, линий и стрелок, кривые, многолинейные контуры, прямоугольники, маркеры, рисунки от руки.
- Возможность импортировать в видео внешние изображения как объекты изображения.
- Пользовательские инструменты могут иметь отслеживаемые и вычисляемые точки, измерения расстояний и углов, меню видимости, стиль, цвета и другие возможности.
- Измерение промежутков времени с помощью хронометра, расстояния и углы с помощью инструментов "Линия", "Угол" и "Гониометр".
- Наличие универсального модуля для веб-камер и других камер, совместимых с UVC.
- и многое другое...
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