Kinovea - программное обеспечение для анализа видео с открытым исходным кодом, позволяющее осуществлять сравнение, анализ и отслеживание движения, измерение угла, аннотирование и пр. Предназначено в первую очередь для тренеров, спортсменов и медицинских работников, и может быть полезна при изучении эргономики и анимации.

Предоставляет набор инструментов для захвата, замедления видео, изучения, сравнения и синхронизации, аннотирования, измерения технических характеристик. Присутствует возможность поворачивать видео, масштабировать его, исправлять соотношение сторон, добавлять аннотации, такие как метки и числа, линии и стрелки, кривые, многолинейные траектории, прямоугольники, маркеры, рисунки от руки и многое другое.

Основные возможности Kinovea: