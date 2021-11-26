Family Locator для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.29.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,53 Мб
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Family Locator - мощный и точный GPS трекер для определения координат ваших близких, который обеспечивает постоянную связь между членами семьи.

Благодаря новейшим технологиям отслеживания GPS-координат, семейный пеленгатор позволяет:

  • отслеживать нахождение членов своей семьи в реальном времени;
  • получать SOS оповещения с указанием местоположения;
  • находить людей с помощью технологии дополненной реальности;
  • получать уведомления о прибытии человека в то или иное место;
  • оставайтесь на связи, даже когда вы заняты;
  • обмениваться с членами семьи сообщениями;
  • следить за их авиаперелетом по номеру рейса;
  • отслеживать украденный или потерянный телефон.

Попробовать премиум функционал бесплатно можно в течении 3 дней. Премиум включает неограниченное число адресов для отслеживания и историю передвижений всех членов семьи.
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