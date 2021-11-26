Family Locator - мощный и точный GPS трекер для определения координат ваших близких, который обеспечивает постоянную связь между членами семьи.

Благодаря новейшим технологиям отслеживания GPS-координат, семейный пеленгатор позволяет:

отслеживать нахождение членов своей семьи в реальном времени;

получать SOS оповещения с указанием местоположения;

находить людей с помощью технологии дополненной реальности;

получать уведомления о прибытии человека в то или иное место;

оставайтесь на связи, даже когда вы заняты;

обмениваться с членами семьи сообщениями;

следить за их авиаперелетом по номеру рейса;

отслеживать украденный или потерянный телефон.



Попробовать премиум функционал бесплатно можно в течении 3 дней. Премиум включает неограниченное число адресов для отслеживания и историю передвижений всех членов семьи.