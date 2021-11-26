Family Locator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.29.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FAMILY LOCATOR LLC
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,53 Мб
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Family Locator - мощный и точный GPS трекер для определения координат ваших близких, который обеспечивает постоянную связь между членами семьи.
Благодаря новейшим технологиям отслеживания GPS-координат, семейный пеленгатор позволяет:
- отслеживать нахождение членов своей семьи в реальном времени;
- получать SOS оповещения с указанием местоположения;
- находить людей с помощью технологии дополненной реальности;
- получать уведомления о прибытии человека в то или иное место;
- оставайтесь на связи, даже когда вы заняты;
- обмениваться с членами семьи сообщениями;
- следить за их авиаперелетом по номеру рейса;
- отслеживать украденный или потерянный телефон.
Попробовать премиум функционал бесплатно можно в течении 3 дней. Премиум включает неограниченное число адресов для отслеживания и историю передвижений всех членов семьи.
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