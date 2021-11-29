FX Player для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20,55 Мб
СКАЧАТЬ
FX Player скриншот № 1
FX Player скриншот № 2
FX Player скриншот № 3
FX Player скриншот № 4

FX Player - бесплатный мобильный медиа плеер, который отлично воспроизводит контент как локально, так и по сети. Также присутствует возможность загружать и сохранять видео, конвертировать видео и извлекать высококачественный звук (MP3) и пр. Имеется функция предварительного просмотра, поддержка Chromecast.

Ключевые особенности FX Player:

  • Поддержка различных форматов: MKV, MP4, M4V, AVI, ASF, MOV, 3GP, FLV, MPG, MOV, OGV, H.264, MPEG4, DIVX, XVID, WMV, RM, TS, MP3, MIDI, APE, WAV, FLAC, AC3, AAC, APE, WMA, ACC PLUS и пр.
  • Плавно воспроизводит в реальном времени не только видео, сохраненные на смартфоне, но и видео, размещенные в сети.
  • Наслаждайтесь последними популярными музыкальными видеоклипами без подписки на премиум.
  • Быстро загружайте видео, которые хотите сохранить.
  • Преобразует видео и извлекает высококачественный звук (MP3).
  • Предварительный просмотр видео, воспроизведение в плавающем окне.
  • Поддержка Chromecast.
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать SS IPTVSS IPTV 1.0

универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...

скачать VLCVLC 3.4.2

VLC – кроссплатформенный мультимедийный плеер встречается на большинстве операционных...

скачать IPTVIPTV 6.1.11

IPTV – смотрите IP-телевидение на вашем Android-устройстве. Для просмотра используйте IP-TV Player, VLC...

скачать FRY!TVFRY!TV 101

Просмотр онлайн-телевидения (iptv, iptv (wink), p2p, youtube). Программа для просмотра более 7000...

скачать OttPlayerOttPlayer 6.0.8

OttPlayer – смотрите IPTV на вашем устройстве из любых источников. Поддерживаются протоколы HLS,...

скачать MX PlayerMX Player 1.39.14

MX Player – популярнейший видео-плеер для Android-устройств. В программе присутствует...

Отзывы о программе FX Player

Admin

Отзывов о программе FX Player 2.9.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв