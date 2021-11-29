FX Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FIPE Labs
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,55 Мб
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FX Player - бесплатный мобильный медиа плеер, который отлично воспроизводит контент как локально, так и по сети. Также присутствует возможность загружать и сохранять видео, конвертировать видео и извлекать высококачественный звук (MP3) и пр. Имеется функция предварительного просмотра, поддержка Chromecast.
Ключевые особенности FX Player:
- Поддержка различных форматов: MKV, MP4, M4V, AVI, ASF, MOV, 3GP, FLV, MPG, MOV, OGV, H.264, MPEG4, DIVX, XVID, WMV, RM, TS, MP3, MIDI, APE, WAV, FLAC, AC3, AAC, APE, WMA, ACC PLUS и пр.
- Плавно воспроизводит в реальном времени не только видео, сохраненные на смартфоне, но и видео, размещенные в сети.
- Наслаждайтесь последними популярными музыкальными видеоклипами без подписки на премиум.
- Быстро загружайте видео, которые хотите сохранить.
- Преобразует видео и извлекает высококачественный звук (MP3).
- Предварительный просмотр видео, воспроизведение в плавающем окне.
- Поддержка Chromecast.
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