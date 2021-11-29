FX Player - бесплатный мобильный медиа плеер, который отлично воспроизводит контент как локально, так и по сети. Также присутствует возможность загружать и сохранять видео, конвертировать видео и извлекать высококачественный звук (MP3) и пр. Имеется функция предварительного просмотра, поддержка Chromecast.

Ключевые особенности FX Player: