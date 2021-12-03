Bino - бесплатный 3D стереоскопический видеоплеер с поддержкой нескольких дисплеев, который позволяет просматривать видео в формате Full HD 3D. Приложение поддерживает множество форматов ввода и вывода, например "Чередование кадров (левый правый)", "Слева/справа в половину ширины", "Четные/нечетные ряды" и пр. 3D-видео (стереоскопическое видео) - транслирует отдельные изображения для левого и правого глаза и, таким образом, позволяют воспринимать глубину с помощью стереопсиса.

Все входные файлы объединяются в один медиаисточник, поэтому видео, аудио и потоки субтитров могут находиться в отдельных файлах. Файлы декодируются с помощью библиотек FFmpeg, поэтому поддерживаются URL и другие специальные конструкции. Поскольку Bino является видеоплеером на основе DirectShow, он может работать практически с любыми медиаформатами, такими как AVI, MPEG, WMV, ASF, MOV. Видео может быть закодировано в нескольких различных стереоскопических форматах.

Поддерживаемые методы вывода: