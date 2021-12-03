Bino для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.8 / 1.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Martin Lambers
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 34 | Статистика
|Размер:
|16,12 Мб
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Bino - бесплатный 3D стереоскопический видеоплеер с поддержкой нескольких дисплеев, который позволяет просматривать видео в формате Full HD 3D. Приложение поддерживает множество форматов ввода и вывода, например "Чередование кадров (левый правый)", "Слева/справа в половину ширины", "Четные/нечетные ряды" и пр. 3D-видео (стереоскопическое видео) - транслирует отдельные изображения для левого и правого глаза и, таким образом, позволяют воспринимать глубину с помощью стереопсиса.
Все входные файлы объединяются в один медиаисточник, поэтому видео, аудио и потоки субтитров могут находиться в отдельных файлах. Файлы декодируются с помощью библиотек FFmpeg, поэтому поддерживаются URL и другие специальные конструкции. Поскольку Bino является видеоплеером на основе DirectShow, он может работать практически с любыми медиаформатами, такими как AVI, MPEG, WMV, ASF, MOV. Видео может быть закодировано в нескольких различных стереоскопических форматах.
Поддерживаемые методы вывода:
- Анаглифные очки (красный/голубой, зеленый/маджента, янтарный/синий). Работает с любыми дисплеями.
- Bino использует высококачественный метод Дюбуа для создания анаглифных изображений. Это дает гораздо лучшие результаты, чем обычные полноцветные и полуцветные методы.
- Вид слева и справа бок о бок (используется некоторыми 3D-дисплеями).
- Вид слева и справа друг на друга (используется некоторыми 3D-дисплеями).
- Вид слева и справа в чередующихся рядах или столбцах (используется некоторыми 3D-дисплеями).
- Четырехбуферное стерео в OpenGL (доступно только на некоторых видеокартах).
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