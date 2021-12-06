RetroArch для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Libretro
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|163,75 Мб
|СКАЧАТЬ
RetroArch - оболочка для эмуляторов, игровых движков, видеоигр, медиаплееров, ретроконсолей и других приложений, благодаря которой можно запускать на своем ПК игры для NES, Sega MegaDrive, Super Nintendo, Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo64 и пр. Также с помощью RetroArch можно запускать оригинальные диски с играми (CD). Приложение обладает такими расширенными возможностями, как шейдеры, netplay, перемотка, время отклика следующего кадра, машинный перевод, возможности доступа для слабовидящих и многое другое.
Для каждой консоли автоматически загружается ядро-эмулятор, разработанный сторонними разработчиками. В программе содержится огромный выбор эмуляторов для всех известных консолей и даже некоторых устройств и операционных систем (например, PalmOS). Для каждой консоли доступно несколько эмуляторов, что позволяет выбирать наиболее оптимальный.
Приложение предлагает настройки эмуляции, как общие, так и индивидуальные для каждого отдельного эмулятора, что позволяет осуществлять тонкую настройку игры, и тем самым получить максимально возможное качество картинки, звука и отклика.
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