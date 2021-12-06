RetroArch - оболочка для эмуляторов, игровых движков, видеоигр, медиаплееров, ретроконсолей и других приложений, благодаря которой можно запускать на своем ПК игры для NES, Sega MegaDrive, Super Nintendo, Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo64 и пр. Также с помощью RetroArch можно запускать оригинальные диски с играми (CD). Приложение обладает такими расширенными возможностями, как шейдеры, netplay, перемотка, время отклика следующего кадра, машинный перевод, возможности доступа для слабовидящих и многое другое.

Для каждой консоли автоматически загружается ядро-эмулятор, разработанный сторонними разработчиками. В программе содержится огромный выбор эмуляторов для всех известных консолей и даже некоторых устройств и операционных систем (например, PalmOS). Для каждой консоли доступно несколько эмуляторов, что позволяет выбирать наиболее оптимальный.

Приложение предлагает настройки эмуляции, как общие, так и индивидуальные для каждого отдельного эмулятора, что позволяет осуществлять тонкую настройку игры, и тем самым получить максимально возможное качество картинки, звука и отклика.